TSV Monheim: Amtierender Meister trifft auf Tabellenletzten

Zum mittlerweile fünften Wettkampftag der 2. Bundesliga Süd im Kunstturnen empfängt der TSV Monheim am Samstag den Tabellenletzten, den TV Bühl. Nach vier Siegen und einer Niederlage stehen die bayerischen Schwaben aktuell auf dem zweiten Platz in der Tabelle und sind punktgleich mit dem Tabellenführer StTV Singen, der allerdings bei einem Wettkampf weniger noch ungeschlagen ist. Die Turner aus Bühl hingegen konnten bisher noch keinen Wettkampf gewinnen und auch noch keinen Gerätesieg einbuchen.

Amtierender Meister trifft auf Tabellenletzten

In diesem Duell trifft mit dem TSV Monheim der amtierende Meister auf den TV Bühl, der erst sein drittes Zweitligajahr bestreitet. Diese ungleichen Voraussetzungen setzen den TSV unweigerlich auf den Favoritenposten. Trotzdem ist es für das Heimteam wichtig, um jeden Gerätepunkt zu kämpfen, da in diesem engen Teilnehmerfeld mit starker Konkurrenz am Ende die Gerätepunktdifferenz über die Platzierung entscheiden kann - das betonen die Verantwortlichen. Der Monheimer Trainerstab erwartet von seinem Team, dass alle besonders auf die eigenen Leistungen achten und die Konzentration bis zur letzten Übung hochhalten. Mit Blick auf den Saisonendspurt sollten leichtsinnige Verletzungen vermieden und die Stabilität für das Selbstvertrauen aufgebaut werden. Gerade dann, wenn es um die entscheidenden Scorepunkte geht, müssen die Athleten ihre Nerven im Griff haben und voller Vertrauen ihre Leistungen für das Team abrufen.

Es wird ein schmaler Grat, neue Elemente, veränderte Übungsabläufe oder die Einsätze junger Turner in diesen Wettkampf einzubauen und trotzdem eine stabile Darbietung bei guter Stimmung im TSV-Lager abzuliefern. Der gesamte Verein freut sich auf eine gut besuchte Halle, in der wie immer bei Bewirtung hervorragender Sport für alle Interessierten geboten wird. Die ersten Eindrücke bekommen die Zuschauer ab 17 Uhr beim Einturnen für den Wettkampfbeginn um 18 Uhr.