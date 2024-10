Monheimer Turner kehren in die Erfolgsspur zurück

Nach der letzten Heimniederlage haben sich die Turner und Betreuer des TSV Monheim sehr schnell gesammelt, um sich auf den Heimkampf gegen die TG Hanauerland vorzubereiten. Das wettkampffreie Wochenende wurde für die Arbeit an Sauberkeit und Sicherheit der Übungen an den Geräten genutzt. Es zahlte sich in diesem Wettkampf gegen das Team aus Baden-Württemberg aus.

Trotzdem passierten für Monheimer Verhältnisse noch zu viele Stürze. Die Leistungen verbesserten sich gegenüber den vorherigen Begegnungen zwar deutlich, was aber vermutlich noch nicht gegen die Teams von der Tabellenspitze reichen wird. Die TG Hanauerland konnten lediglich am Boden dagegenhalten. Doch mit den Duellen am Pferd und an den Ringen erkämpften sich die Monheimer einen 26:12-Pausenstand.

Turner Steven Matteo hat insgesamt schon mehr als 100 Punkte für Monheim gesammelt

An Sprung und Barren zeigte der TSV wieder seine gewohnt starken Übungen mit nur leichten Fehlern und bewiesen so den lautstarken Fans, dass sie auf Topniveau in der 2. Bundesliga turnen können. Allen voran Sascha Wilhelm, der über sich hinauswuchs und sogar neue Elemente zum ersten Mal fehlerfrei darbot. Mit seinen fünf Scorepunkten am Reck sicherte er sich mit 24 Punkten (von möglichen 30) das Topscorer-T-Shirt. Auch der TSV-Italiener Steven Matteo turnte sich mit seinen drei Übungen in den Club der Dreistelligen. Seit 2021 sammelte er schon 103 Scorepunkte in 37 Einsätzen für den TSV Monheim. Er ist hoch motiviert, um noch viele weitere auf der Tafel anzeigen zu lassen.

Mit einem komfortablen und niemals gefährdeten 56:25-Endstand ist das Selbstvertrauen beim TSV wieder zurück. Dennoch weiß jeder einzelne Turner, wie er sich und damit das Team noch weiter verstärken kann, was insbesondere beim nächsten Auswärtswettkampf in Unterhaching gegen Exquisa Oberbayern wichtig sein wird.