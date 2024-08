Jettingen fügt dem SV Wörnitzstein die erste Niederlage zu

Am Sonntagnachmittag war in der Fußball-Bezirksliga der SV Wörnitzstein-Berg am VfR-Sportpark in Jettingen zu Gast. Nach dem ernüchternden Auswärtsspiel in Hollenbach eine Woche zuvor, das aus Jettinger Sicht 0:4 endete, und dem erfolgreichen Pokalspiel unter der Woche galt es für die Gastgeber, Kräfte zu bündeln und neu anzugreifen. Und wieder durften sich die Jettinger Jungs freuen: Das Team von Trainer Johannes Putz bezwang in einem umkämpften Spiel unter brütender Hitze die Gäste aus dem Landkreis Donau-Ries mit 1:0.

Der Jettinger Stürmer mit der Nummer 11, Tim Paulheim, feierte kurz nach Anpfiff der zweiten Hälfte seinen ersten Saisontreffer vor etwa 175 Zuschauerinnen und Zuschauer und sorgte damit auch für den Endstand. Denn ein Platzverweis auf Wörnitzsteiner Seite in der 74. Minute sorgte für weitere Entspannung aus Jettinger Sicht, Fabian Miehlich sah nach wiederholtem Foul die Ampelkarte. Danach versuchten die Gäste nochmal alles, doch letztlich brachten die Jettinger einen Heimerfolg über die Zeit. Die Bezirksligisten vom VfR stehen nun nach drei Spielen mit sechs Punkten in der oberen Tabellenhälfte bei einem Torverhältnis von -2. Für die Wörnitzsteiner war es hingegen der erste Dämpfer nach zwei Siegen in der neuen Bezirksliga-Saison. (wolo)