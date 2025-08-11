Zwei Männer prügeln sich: Heckscheibe mit Stuhl zertrümmert

Ein Streit zwischen zwei erheblich alkoholisierten Männern ist am Sonntagabend im Marxheimer Ortsteil Neuhausen komplett eskaliert. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts der Körperverletzung, der Bedrohung und der Sachbeschädigung.

Am Sonntag kurz vor 21 Uhr ging ein Notruf bei der Einsatzzentrale der Polizei ein. Es wurde mitgeteilt, dass mehrere Personen randalierten. Eine Streifenbesatzung der Inspektion Rain traf dort „auf zwei augenscheinlich stark angetrunkene Männer sowie einige andere mehr oder weniger am Geschehen beteiligte Personen“. Die Befragungen der Anwesenden ergab folgenden Sachverhalt: Zwischen einem 25- und einem 31-Jährigen kam es zunächst wohl zu einem verbalen Streit, der in Gewalttätigkeiten mündete. Der 31-Jährige schlug offenbar mit einem Besen auf seinen Kontrahenten ein.

Mann schlägt in Neuhausen mit Stuhl auf Auto ein

Als dieser den Angriff mit Faustschlägen beantwortete, flüchtete der 31-Jährige in sein im Hof stehendes Auto. Der 25-Jährige schlug daraufhin mit einem Stuhl auf den Wagen ein und zertrümmerte die Heckscheibe. Als der Besitzer, um dem zu entgehen, versuchte, mit seinem Pkw rückwärts wegzufahren, endete dies noch im Hofraum am Gartenzaun des Anwesens. Sowohl der Pkw als auch Zaun wurden beschädigt. Im weiteren Verlauf bedrohte der 25-Jährige noch die Eigentümerin des Anwesens.

Alkoholtests bei den beiden Männern ergaben jeweils einen Wert nahe zwei Promille. Den 25-Jährigen nahmen die Beamten in Sicherheitsgewahrsam. Soll heißen: Er verbrachte die Nacht in einer Arrestzelle in Augsburg. (AZ)