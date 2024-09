SV Wörnitzstein-Berg zeigt die richtige Reaktion

Der SV Wörnitzstein-Berg zeigte in Ziemetshausen die richtige Reaktion auf die Heimniederlage in der Vorwoche und siegte am Ende verdient mit seinem diese Saison schon so häufig erzielten Ergebnis von 1:0.

Von Beginn an präsentierte sich die Elf von Spielertrainer Dominik Bobinger dominant und konnte das Spiel direkt kontrollieren. Die erste Gelegenheit ergab sich bereits in der 5. Minute, als Timo Zausinger den Ball jedoch aus kurzer Distanz übers Tor schoss. Weitere Chancen vor der Pause blieben durch Julian Schmidbaur (15.) und Mathias Färber (22.) ungenutzt.

Genrich Morasch gelingt das Tor des Tages für den SV Wörnitzstein-Berg

Den zweiten Durchgang eröffnete Maximillian Bschor mit einem Versuch aus 16 Metern, der das Heimtor allerdings knapp verfehlte. Der SVW drückte daraufhin immer stärker auf die Führung. Während erneut Zausinger mit einem Flachschuss am gut reagierenden Heimtorwart und Genrich Morasch an der Unterkante der Latte noch scheiterten, machte es letztgenannter nach einer Stunde dann besser und versenkte einen abgefangenen Ball zur hochverdienten Führung.

Die Bobinger-Elf blieb in der Folge weiter auf dem Gaspedal und hätte die Führung durch Zausinger und Schmidbaur durchaus ausbauen können, ehe sich in der letzten Viertelstunde auch die Heimelf noch einmal ins Spiel einschaltete. Eine Eins-gegen-eins-Situation vor Martin Müller und einen Lattentreffer konnten die Wörnitzsteiner jedoch unbeschadet überstehen, sodass am Ende die wichtigen drei Punkte mitgenommen werden konnten.

Durch den fünften 1:0-Sieg im 10. Saisonspiel klettert der SVW auf den dritten Rang und möchte sich nun im nächsten Heimspiel gegen den starken TSV Dinkelscherben in der Spitzenregion behaupten. Zuschauer: 180. (svw)

SV Wörnitzstein-Berg: Müller, Bschor, Bobinger, Veh, Drabek, Schmidbaur (90. Hoser), Morasch, Knötzinger, Miehlich (90. Sorre), Färber (71. Kurtishaj), Zausinger