Viele Helfer halten Freibad in Tagmersheim am Laufen

Nach der Freibad-Saison in Tagmersheim zieht Bürgermeisterin Petra Riedelsheimer eine Bilanz. Ihr besonderer Dank geht an die Ehrenamtlichen.

Das Freibad in Tagmersheim war in diesem Jahr an 64 Tagen geöffnet - und zwar in der Zeit zwischen dem 8. Juni und dem 26. August. Nun zieht Bürgermeisterin Petra Riedelsheimer im Mitteilungsblatt der Gemeinde eine Bilanz.

Das Freibad-Angebot sei auch bei den Schulen wieder gut angekommen, stellt Riedelsheimer fest. Neben den örtlichen Kindern waren auch die Schulen aus Adelschlag, Burgheim, Fünfstetten/Gosheim, Mörnsheim und Wellheim zu Gast. Die Beckenaufsicht übernahmen neben den Fachkräften wieder die ehrenamtlichen Rettungsschwimmer, die knapp 500 Stunden leisteten: "Hier konnten zu den elf Kräften weitere drei hinzugewonnen werden." Die DLRG Mönchsdeggingen bildete die neuen Rettungsschwimmer aus und nahm das silberne Rettungsschimmer-Abzeichen ab, das dafür nötig ist.

1370 Stunden und 62 Kuchen für Kasse und Kiosk im Freibad Tagmersheim

Bianka Roidl-Schieber unterstützte Kommune und Freibad-Initiative mit einem kostenlosen Erst-Hilfe-Kurs für die Rettungsschwimmer und die Kiosk-Helfer. Um den Jüngsten das Schwimmen beizubringen, bot Stefanie Poisel zwei Schwimmkurse an. Die Einnahmen gingen zugunsten des Freibads. An der Eintrittskasse und im Kiosk waren die 46 Helfer mit rund 1370 Stunden im Einsatz. Es wurden 62 Kuchen von 32 Bäckerinnen für den Verkauf gebacken. Eine "Extra-Attraktion" boten der Bürgermeisterin zufolge Renate und Sarah Lautner mit kostenloser Wassergymnastik am Sonntagvormittag.

Die Bürgermeisterin dankt für das "großartige Engagement der vielen Helfer". Das Angebot sei bei den Besuchern "sehr gut" angekommen. Besonders würdigt Petra Riedelsheimer die Organisatoren, die weitere Aufgaben im Hintergrund bewältigten: Karin Walter, Renate Lautner, Peter Parzefall waren mit der Kassenabrechnung und dem Wareneinkauf betraut, Angelika Walbert plante das Schulschwimmen, Gruppenleiterinnen Erna Steinbrecht, Heike Lang und Karin Walter teilten die Helfer für die jeweiligen Dienstwochen ein und Silvia Behringer war die „Schnittstelle“ zwischen Kasse, Schwimmkurs und Verwaltung. Jürgen Lambing erstellte und pflegte die digitalen Einsatzlisten, Erwin Riedelsheimer betreute das Facebook-Profil, um Gäste über das Bad zu informieren. Bei der Instandhaltung der komplexen Technik erhielt die Kommune, genauer gesagt Bauhofleiter Hans Dunz mit seinem Team, ebenfalls Unterstützung durch Ehrenamtliche. (AZ)