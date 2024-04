18 Jahre im Dienst der Gemeinde: Karl Malz wird zum Altbürgermeister ernannt

Plus Fast zwei Jahrzehnte war Karl Malz als Rathauschef in Tapfheim tätig. Jetzt ernennt ihn die Gemeinde zum Altbürgermeister.

Gespräche, Beratungen, Entscheidungen, Trauungen, Satzungen – das ist der Alltag eines Bürgermeisters. Das war bis Ende 2022 auch der Alltag von Karl Malz. Nach 18 Jahren war für ihn als Gemeindechef von Tapfheim Schluss. Selbst gewählt, wollte er sich doch neuen Aufgaben und Herausforderungen zuwenden, wie er seinerzeit sagte. Nun verlieh ihm die Großgemeinde die Würde des Altbürgermeisters.

18 Jahre seien für ihn wie ein Wimpernschlag gewesen. „Rückblickend bleiben aber auch viele Gedanken, Anekdoten und Erinnerungen“, erklärte Malz bei der Verleihung des Titels im Rahmen einer feierlichen Festsitzung im Tapfheimer Rathaus. Er wolle sich die freudigen Zeiten bewahren, aber auch die „aufreibend schwierigen Zeiten“ wie traurige Momente nicht zur Seite schieben. Er wisse, dass er „nicht immer in den Augen aller ein guter Bürgermeister“ war. Aber letztlich habe immer das Gesamtwohl der Gemeinde im Blickpunkt seines Wirkens gestanden.