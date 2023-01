Karl Malz sagt Servus in Tapfheim

Plus Eigentlich wollte der Altbürgermeister ohne viel Brimborium gehen. Doch ganz still und leise wollten ihn seine Tapfheimer dann doch nicht verabschieden.

Auf Einladung von Karl Malz fand jüngst in der Tapfheimer Turnhalle eine Ausstandsfeier statt – seinem Wunsch entsprechend ohne Tamtam. Doch ganz ohne Tamtam kann es wohl nicht abgehen, wenn ein altgedienter Bürgermeister nach 18 Jahren seinen Dienst beendet.