Tapfheim

06:10 Uhr

Spurensucher aus ganz Europa kommen nach Tapfheim

Ahnenforscher haben sich am Wochenende in Tapfheim getroffen – man sieht: Genealogie ist eine Wissenschaft.

Plus Teils von weit her sind die Gäste zum Deutschen Genealogentag nach Tapfheim gekommen. Manfred Wegele spricht über eine "vielfältige Spielwiese".

Von Helmut Bissinger

In verstaubten Büchern stöbern, Archive durchwühlen, sich bei Verwandten durchfragen. So oder ähnlich stellt man sich die genealogische Spurensuche vor. Dass man dieses Bild schleunigst revidieren muss, zeigte sich beim Deutschen Genealogentag in Tapfheim. Auch in der Ahnenforschung weht ein neuer Wind. Ohne Computer geht heute fast nichts mehr, wie die Aussteller in der Tapfheimer Grundschule demonstrierten.

