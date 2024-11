TSC New Dancia Holzheim kürt neues Prinzenpaar

In Holzheim ist die Faschingssaison gestartet: Am Sonntag, Punkt 10.11 Uhr war es so weit: Der TSC „New Dancia“ Holzheim enthüllte im Foyer der Mehrzweckhalle Holzheim das diesjährige Motto sowie die Prinzenpaare für die Faschingssaison 2024/25. Ebenfalls wurde das Faschingskomitee vorgestellt. Dieses präsentierte auch das Motto „Hollywood - Tanz & Glamour“.

Den Kinderhofstaat führt in dieser Saison Prinzessin Theresa II. (Theresa Vogl aus Holzheim/Pessenburgheim) und Prinz Luca I (Luca Kunz aus Holzheim/Bergendorf) an. Prinzessin Lisa-Marie I. (Lisa-Marie Birkmair aus Holzheim) und Prinz Christopher I. (Christopher Glatt aus Holzheim) sind an der Spitze des großen Hofstaats.

Holzheims Bürgermeister Schmidberger musste Macht an TSC New Dancia abgeben

Die Garden und Tanzmariechen des TSC erstrahlen auch in dieser Saison wieder im neuen Glanz. Die zehn Mädels der Kindergarde werden in diesem Jahr von einem Gardebub und dem Tanzmariechen Mona unterstützt. Den Erwachsenenhofstaat bilden zehn junge Damen und das Tanzmariechen Annalena. Sie alle wollen im kommenden Fasching gemeinsam die Holzheimer Bühne zum Beben zu bringen.

Das neue Prinzenpaar der New Dancia Holzheim wurde gekürt: Lisa-Marie I. und Christopher I. Foto: Sophia Wottke & Nadine Kröpfl

Ein weiterer Höhepunkt war die Schlüsselübergabe des Holzheimer Bürgermeisters Josef Schmidberger. Auch in dieser Faschingssaison ist Schmidberger nicht von der Abgabe der Macht über das Holzheimer Rathaus verschont geblieben. Prinzessin Theresa II. und Prinzessin Lisa-Marie I. entzweiten, wie er sagte, seine „schönste Krawatte“ und die Prinzen Luca I. und Christopher I knieten ehrwürdig für den Schlüssel des Bürgermeisters nieder. Die Macht über Holzheims Rathaus gehört nun wieder dem TSC „New Dancia“ Holzheim.

Faschingsveranstaltungen finden in der Mehrzweckhalle Holzheim statt

Die verschiedenen Faschingsveranstaltungen finden Anfang des kommenden Jahres in der Mehrzweckhalle Holzheim statt. Die Bunten Abende steigen am 25. Januar und 1. Februar statt. Bei Tanz, Sketchen und weiteren Überraschungen können sich die Zuschauer über ein abwechslungsreiches Programm freuen. In diesem Jahr findet erstmalig ein Kindergardetreffen statt, zu dem am 26. Januar eingeladen wird.

Am 31. Januar darf der Holzheimer TSC bei der Dance Night zum wiederholten Male Garden und Showtranzgruppen aus unserem Landkreis sowie den benachbarten Landkreisen begrüßen. (AZ)