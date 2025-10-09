Neuer Genießermarkt: „Man darf niemals aufgeben, alles zu versuchen, um die Innenstadt zu beleben“

In Donauwörth soll ab Mitte März kommenden Jahres der neue Genießermarkt die Hauptgeschäftsstraße beleben. Wie berichtet, wird dafür die Reichsstraße zur Marktzeit, immer samstags zwischen 8 und 13 Uhr, ganzjährig gesperrt sein. Geplant sind in einem ersten Schritt zwölf bis 15 Stände. Das große Ziel: die Erhöhung der Kundenfrequenz und die Belebung der Donauwörther Innenstadt. Wir haben nachgefragt, wie die Geschäftsleute vor Ort die Idee einschätzen.

Katrin Engelhard, Filialleitung der Buchhandlung Rupprecht, sieht der Neuerung hoffnungsvoll entgegen. „Wenn etwas versucht wird, um Positives zu bewirken, sollte man dem offen gegenüberstehen“, sagt sie. Sie ist überzeugt, dass vor allem die Neugier am Anfang viele Besucher anlocken wird.

Parken als Knackpunkt in Donauwörth

Die Inhaberin von CMOLL, Christine Moll, betont, dass es vor allem auf die Bewerbung des Markts im Voraus ankomme. Die Leute müssten sich erst einmal daran gewöhnen, vor allem was die Parksituation betreffe. Bisher sei die Kommunikation hierzu noch nicht optimal, hier wünsche sie sich mehr Informationen für die Besucher. Grundsätzlich blickt sie dem neuen Genießermarkt aber positiv entgegen, wenn auch ohne allzu große Erwartungen.

Nicolas Greno verweist auf andere Städte, wie Augsburg und Nördlingen. Dort habe sich gezeigt, dass ein Wochenmarkt die Innenstadt beleben kann. „Wir haben jetzt die Chance in Donauwörth, etwas vergleichbares umzusetzen.“ Den neuen Standort findet der Buchhandlungsinhaber gut gewählt. Den Namen „Genießermarkt“ hält er für etwas hochtrabend - ein klassischer „Wochenmarkt“ hätte seiner Meinung nach ausgereicht. Wichtig sei für ihn besonders die dauerhafte Umsetzung des neuen Marktes in der Reichsstraße. Greno blickt dem Konzept insgesamt sehr positiv entgegen.

„Es kann nur wachsen, wenn beide Seiten mitmachen“

Große Hoffnungen verbindet Doris Rödter mit dem Projekt an der Hauptgeschäftsstraße. Sie sieht in der Kombination aus Ständen und Gastronomieangeboten die Chance, ein Wir-Gefühl in der Stadt zu stärken: „Wenn mehr Leute kommen, kommen mehr Händler - und umgekehrt. Es kann nur wachsen, wenn beide Seiten mitmachen.“ Zugleich wünscht sich die Inhaberin von WeDo Gourmet, dass die Marktstände so gestaltet werden, dass ausreichend Durchgänge zwischen den Buden vorhanden sind und Flaniermöglichkeiten zum Verweilen einladen. Ihre Botschaft ist klar: „Man darf niemals aufgeben alles zu versuchen, um die Innenstadt zu beleben. Wenn man Veränderungen will, muss man Veränderungen zulassen.“