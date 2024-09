Trotz treuer Stammkundschaft: Warum der Unverpackt-Laden in Donauwörth schließt

Vor der Tür wirbt ein Schild noch für ressourcenschonendes Einkaufen - im Inneren des kleinen Ladens an der Nördlinger Straße sieht es aber ziemlich leer aus. Denn der vor zwei Jahren eröffnete Unverpackt-Laden „Wagen“ schließt an diesem Samstag. Damit reiht sich Donauwörth in eine lange Reihe von Städten ein, die in den vergangenen Jahren ein solches Angebot verloren haben. Warum das so ist – und wieso es zumindest noch einen Funken Hoffnung für eine Zukunft des Ladens gibt.

