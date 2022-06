Unverpackt-Laden Klare Kante schließt – ist das gesamte Konzept in Gefahr?

Pionier André Wieland schließt den Unverpackt-Laden Klare Kante in Weißenhorn. Wie es weitergeht und was das für das Geschäft in Ulm bedeutet.

Was wäre gewesen, wenn? André Wieland hat viel gerechnet und sich viele Fragen gestellt. Klar war am Ende in erster Linie das Ergebnis seiner Kalkulationen: Nach mehreren schlechten Monaten zieht er einen Schlussstrich und gibt den Unverpackt-Laden Klare Kante in Weißenhorn auf, mit dem er vor rund vier Jahren zum Pionier in der Region geworden war. Ist das gesamte Konzept in Gefahr?

Der Umsatz, berichtet Wieland, sei um bis zu 50 Prozent eingebrochen. Ende 2021 habe er noch etwas bessere Geschäfte gemacht, doch seit Beginn des Jahres sei das Niveau niedrig. Auch Aktionen und Angebote halfen nicht. "Wir können es nicht ganz genau erklären, woran es liegt", sagt Wieland. Er vermute, dass viele Menschen angesichts der Inflation und der Preissteigerungen ihr Geld zusammenhalten. Zudem gebe es vermehrt Bio-Produkte bei den Discountern, was manche Kundinnen und Kunden anziehe. Ein Vollsortimenter sei sein Laden sowieso nie gewesen, aber nun kämen viele nur noch für Ergänzungseinkäufe: ""Es wird halt nicht mehr für 40 Euro eingekauft, sondern für vier oder fünf Euro", schildert er. Vier oder fünf Euro, die angesichts der Preisentwicklung nicht mehr weit reichen. "Wir sind von vornherein nicht der günstigste Laden gewesen. Aber jetzt wird es schwierig, die Preise zu erklären", meint der Händler. Von anderen Kaufleuten weiß er, dass Unverpackt-Läden in der gesamten Republik in Schwierigkeiten sind. Wieland bedauert die Entwicklung. Auf Plastik zu verzichten und ökologisch einzukaufen, werde wichtig bleiben.

Wie geht es für den Unverpackt-Laden Ora d'Oro in Ulm weiter?

So sieht das auch Anthony Saad, einst Wielands Kompagnon. Die beiden hatten einen Klare-Kante-Ableger in Ulm eröffnet. Heute betreibt Saad das Geschäft alleine, unter dem Namen Ora d'Oro, italienisch für goldene Stunde. "Die Unverpackt-Branche ist in einer Krise – es ist egal, ob die Geschäfte in einer Kleinstadt oder einer Großstadt oder in der Hauptstadt sind. Fast wöchentlich höre ich, dass ein Unverpackt-Laden schließt", berichtet er. Der Fokus der Menschen liege nicht mehr so sehr auf Nachhaltigkeit, Sorgen drehten sich um den Krieg in der Ukraine und um die Inflation. Macht auch er sich Sorgen? "Das hilft ja niemandem." Wenn ich was zu tun habe, dann tue ich das", sagt der Unternehmer. Doch er gibt offen zu, dass ihn die Entwicklung betroffen macht. Etwa, dass der Ulmer Bioladen-Wegbereiter Kornmühle nach 42 Jahren schließen wird. "Das ist sehr heftig, das schmerzt sehr. Wie werden wir die Klimakrise in den Griff bekommen, wenn solche Läden schließen?"

André Wieland sieht das Aus für Klare Kante zwiegespalten. "Ich bin wirklich froh, dass ich es gemacht habe. Es waren tolle vier Jahre. Aber es tut weh, zumachen zu müssen." Wieso das alles? Da ist der allgemeine Trend, ja. Wieland hat seine Kundschaft nicht darauf angesprochen, warum sie seltener kommt und weniger kauft. Über Umwege, berichtet der 37-Jährige, habe er manches herausgehört. Zum Beispiel, dass es einigen gar nicht bewusst war, dass sie jetzt viel seltener und weniger im Unverpackt-Laden in der Weißenhorner Hauptstraße einkaufen. Aber Wieland hat sich selbst Fragen gestellt. Zum Beispiel, ob Klare Kante an einem anderen Ort oder in einer anderen Straße länger überlebt hätte. Am Ende bleibt die gleiche Antwort, die auch Anthony Saad geben kann: "Ich habe mit anderen Unverpackt-Läden gesprochen, auch mit größeren aus größeren Städten. Die haben alle das gleiche Problem, die sind alle ganz arg am Rudern."

Unverpackt-Laden in Weißenhorn schließt Anfang August

Am 6. August wird das Geschäft, das er gemeinsam mit seiner Mutter führt, zum letzten Mal geöffnet haben. Bis dahin will er dafür Sorge tragen, dass das Standardsortiment und die beliebtesten Artikel immer verfügbar sind: Haferflocken, Reis, Müsli, Nüsse und Backerbsen beispielsweise. Ladenhüter dagegen werden nicht mehr nachgeordert.

Und nun? "Den finanziellen Schaden gibt es auf jeden Fall", räumt Wieland ein. "Aber nichts, was nicht lösbar wäre." Er selbst wird als angestellter Marktleiter zu einem Unternehmen in der Region wechseln. "Ich würde es wieder tun", sagt er im Rückblick über seine Selbstständigkeit. "Aber ich werde nicht noch mal aufmachen."

Und in Ulm? Anthony Saad appelliert an die Menschen in der Doppelstadt: "Sie sind Akteure, nicht Zuschauer. Der Einkaufszettel ist immer auch ein Stimmzettel." Jeder solle für sich entscheiden, ob er die Einkaufsstraßen den großen Ketten überlassen wolle. "Wenn die Menschen hier einkaufen, wird der Laden überleben. Wenn nicht, dann nicht."