Weltfreiwilligendienst in Uganda: Veronika Foit wagt den Schritt ins Unbekannte

Der Koffer ist gepackt, Veronika Foit ist bereit für die große Reise: Mit 21 Jahren reist sie aus Amerbach zum ersten Mal alleine ins Ausland – und zwar nach Uganda, ein Land im Herzen Afrikas. „Die Bilder von Uganda sind richtig schön und man kann auch viele Safaris machen“, erzählt sie. Die junge Frau nimmt am „weltwärts“-Programm der Diözese Augsburg teil, das jährlich mehrere junge Erwachsene in den Weltfreiwilligendienst entsendet. Bevor sie an der Berufsoberschule (BOS) in Weißenburg ihr Abitur absolvierte, hatte sie bereits eine Ausbildung zur Krankenschwester in Donauwörth abgeschlossen. „Danach wollte ich eigentlich gleich studieren, aber ich hatte keine Lust mehr zu lernen“, gibt Veronika Foit schmunzelnd zu. Sie sprach mit ihrer Mutter darüber und die hatte von dem Programm gelesen und gab ihr den Tipp, sich zu bewerben.

