Wallerdorf, Hagenheim, Agathenzell - gestern und heute

Als der Gütler Baumann aus Gempfing am 8. November 1857 zwischen Reicherstein und Wallerdorf unterwegs ist, macht er am Fuße eines Hügels einen grauenhaften Fund: Er stößt auf die Leiche des 28-jährigen Georg Strahler. Der junge Wallerdorfer wurde Opfer einer Gewalttat. Wie der „Bayerische Landbote“ zum späteren Gerichtsverfahren am 6. Juni 1858 schreibt, ergibt das die gerichtsärztliche Obduktion, denn man findet „am Kopf mehrere Löcher“. Als Täter wird der ledige Ziegelarbeiter Simon Steinle am 4. Juni 1858 wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu neun Jahren Zuchthaus verurteilt. Sein Motiv: Der Getötete befand sich in Feindschaft mit dem Bruder des Täters.

Barbara Würmseher Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wallerdorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hagenheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis