Warum Abschiebungen im Donau-Ries-Kreis so kompliziert sind

Johann Stark und Michael Dinkelmeier haben einiges erlebt in den vergangenen Jahren. Sie standen in diplomatischen Vertretungen, telefonierten die Drähte heiß, organisierten Rückflüge für abgelehnte Asylbewerber, begleiteten die Polizei - und mussten immer wieder einsehen: Dass Abschiebungen unter den derzeitigen Bedingungen klappen, das ist eher die Ausnahme denn die Regel. Die Mitarbeiter der Ausländerbehörde des Landratsamts Donau-Ries leiden nicht unter Arbeitsmangel, im Gegenteil. Die Akten türmen sich, die Leitzordner in den Schränken füllen sich zusehends. Denn die Bürokratie erweist sich auch hier allzu oft als Hemmschuh. Doch nicht nur deswegen sind die Zahlen bei den Abschiebungen recht niedrig.

Thomas Hilgendorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Abschiebung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Johann Stark Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis