Das sind 2025 die großen Veranstaltungen und Feste in Rain

Das neue Jahr ist noch jung, doch Rain hat sich bereits viel vorgenommen: 2025 wird in der Lechstadt wieder genossen, geshoppt und gefeiert. Zahlreiche Feste, Empfänge und Märkte finden - neben weiteren Veranstaltungen - in der Tillystadt in den kommenden zwölf Monaten statt. Es ist nicht nur die Faschingshochburg die in der fünften Jahreszeit viel zu bieten hat. Besonders auf das alljährliche Stadtfest und die Rainer Schlossweihnacht, die 2024 erneut zum schönsten Weihnachtsmarkt der Region gewählt wurde, freuen sich viele der Einwohner und Einwohnerinnen schon jetzt. Auch sonst steht noch einiges auf dem Programm. Hier eine Auswahl größerer und kleinerer Termine:

Der Freundeskreis Rain lädt zu seinem Neujahrsempfang

Klein aber fein: Zum Jahresauftakt lädt der Verein Freundeskreis Stadtpark Rain zu seinem alljährlichen Neujahrsempfang ein. Heuer findet das traditionelle Event am 12. Januar von 16 bis 18 Uhr statt. Treffpunkt von Mitgliedern und Interessierten des lockeren, offenen Treffens ist am Zaubergarten.

„Ausnahmezustand“ in der fünften Jahreszeit

Der Faschingsclub Rain (FCR) lässt es in der fünften Jahreszeit krachen. Närrisches Treiben und bunte Kostüme beleben Rain bis Anfang März. Neben den Bunten Abenden und weiteren Veranstaltungen, sind das Kinderremidemi am Lumpigen Donnerstag, 27. Februar, bis 18 Uhr auf dem Rathausplatz und der Tillywurm am 2. März ab 14.11 Uhr große Höhepunkte des Rainer Faschings.

Am 11. November um 11.11 Uhr haben die Rainer Narren die fünfte Jahreszeit eröffnet. In die Hochphase des Faschings geht es in Rain aber erst im Februar und März 2025. Foto: Matthias Wanke (Archivbild)

Rain gedenkt Johannes Bayer anlässlich seines 400. Todestags

Der Todestag des bedeutenden Astronomen und Schöpfers des Himmelatlas Uranometria Johannes Bayer jährt sich 2025 zum 400. Mal. Der gebürtige Rainer entwickelte die „Bayer-Bezeichnungen“ zum Benennen von Sternen. Mit einem Vortrag am 7. März von 19 bis 21 Uhr im Saal des kurfürstlichen Schlosses erinnert die Stadt Rain an ihren berühmten Sohn. Am 22. Juni findet außerdem ein klassisches Konzert unter dem Motto „Uranometria – Blick zu den Sternen“ in der Spitalkirche von 19 bis 21 Uhr zu Ehren von Johannes Bayer statt. Auftreten wird die Gruppe „Astrophil & Stella“.

Vorträge: Neues und altes Wissen auffrischen in Rain

Neues über ihre Heimstadt können die Rainerinnen und Rainer das ganze Jahr über bei angebotenen Lesungen und Vorträgen lernen. So nimmt die Band Jobareth Kunda bei einer musikalischen Lesung am 26. Januar mit auf eine spannende Reise. Der Museumsverein Rain hingegen informiert über „Wirtshäuser früher in Rain und ihre Besonderheiten“. Der Lichtbildvortrag findet am 17. März um 19 Uhr statt.

Konzerte in Rain: Die musikalische Unterhaltung kommt nicht zu kurz

Auch Musikfans kommen in diesem Jahr auf ihre Kosten. Unter den zahlreichen musikalischen Events ist sicherlich das Frühjahrskonzert der Stadtkapelle Rain e. V. am 12. April ein Höhepunkt. Die Reihe Jazz in Rain-Kultur geht ebenfalls in die nächste Runde. So kommt im Rahmen der Musik-Serie unter anderem das Salon - und Jazzorchester Cassablanka am 15. Mai. Musikalisch geht auch beim alljährlichen Singen am See weiter. Der Freundeskreis Stadtpark Rain lädt dazu am 16. Juli von 19 bis 21 Uhr an den Schlossweiher ein.

Märkte in Rain: Vielfältiges Angebot über das ganze Jahr verteilt

Textil- und Lederwaren, Küchengeräte sowie allerlei Leckereien und Kunst können Interessierte auf den verschiedenen traditionellen Märkten in Rain erwerben. Den Anfang macht der Maimarkt, den es seit dem 14. Jahrhundert gibt. Dieser findet stets am letzten Sonntag im April, heuer am 27. April, statt. Um 9 Uhr öffnen rund 60 Stände in der Hauptstraße und Sonderaktionen in der Schlossstraße. Ab 13 Uhr haben dann auch viele Geschäfte in der Innenstadt geöffnet. Um 18 Uhr ist dann Schluss. Nach demselben Schema finden auch der Jakobimarkt am 27. Juli, der Herbstmarkt am 14. September und der Martinimarkt am 9. November statt. Letzterer öffnet außer der Reihe erst um 10 Uhr.

Die Jahrmärkte mit verkaufsoffenem Sonntag gibt es in Rain schon seit dem 14. Jahrhundert. Foto: Augsburger Allgemeine (Archivbild)

Ein besonderes Shopping-Erlebnis ist den Rainerinnen und Rainern auch bei der Veranstaltung „Schau nachts Rain“ geboten. Die lange Kultur- und Einkaufsnacht mit Ausstellungen und weiteren kleinen kulturellen Akzenten findet am Samstag, 24. Mai von 17 bis 23 Uhr statt.

Mehrtätige Events: Diese Feste feiert Rain im Jahr 2025

In Rain gibt es auch im Jahr 2025 wieder viel zu feiern. Den Anfang macht das Mühlenfest der Straubinger Mühle vom 8. bis 9. Juni. Von 9 bis 22 Uhr öffnet die Straubinger Mühle für Besuchende ihre Türen.

Das Rainer Stadtfest jährt sich heuer zum 44. Mal und findet am 12. und 13. Juli statt. Vor allem örtliche Betriebe und Vereine stellen wie üblich das traditionelle, zweitägige Fest auf die Beine. Feierwütige können den Trubel und das Programm auf der Hauptstraße und der Schlossstraße genießen.

Rain lädt im Jahr 2015 zur 15. Schlossweihnacht ein. Foto: Nitsche (Archivbild)

Passend zu Motto „Rain in die Tracht“ richtet der Heimat- und Volkstrachtenverein „D‘Roaner“ e. V. das 6. Oktoberfest D‘Jungen Roaner am 13. September ab 17 Uhr und am 14. September ab 15 Uhr aus. Kommen darf auf jeden Schlossplatz jeder – egal ob mit oder ohne Tracht.

Krönender Abschluss des Jahres ist stets die Rainer Schlossweihnacht. Diese findet traditionell am dritten Adventswochenende, also vom 11. bis 14. Dezember, statt. Hier gibt es vier Tage lang Weihnachtsstimmung. Der Weihnachtsmarkt öffnet am 11. Dezember 18 bis 22 Uhr, am 12. und 13. Dezember 16 bis 22 Uhr und am 14. Dezember 14 bis 20 Uhr.

info: Weitere Events und Feste sind auf der Webseite der Stadt Rain gelistet. Der Veranstaltungskalender dort wird fortlaufend aktualisiert.