Die 14. Rainer Schlossweihnacht ist eröffnet

Die Schlossweihnacht hat bei ihrer 14. Auflage nichts von ihrem Charme verloren –im Gegenteil. Rund um das festlich illuminierte Schloss gruppieren sich 45 sehr liebevoll geschmückte Stände. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist das große adventlich Rahmenprogramm, das die Stadt mit vielen ehrenamtlichen Akteuren alljährlich anbietet.

Da trifft man sich beispielsweise am Samstagabend um 19.30 Uhr vor dem Schloss zur eineinhalbstündigen Fackelführung über die Wallgärten durch die Innenstadt. Am Sonntag, 15 Uhr, ist Adventsmeditation mit Stadtpfarrer Jörg Biercher im Schloss-Durchgang. Live-Eisschnitzen war am Freitag die Attraktion im Schlossgarten. Über alle vier Tage laden die Rainer Fotofreunde zu ihrer Ausstellung in den Kultursaal des Schlosses ein. Für das Erzählen von Winter- und Weihnachtsmärchen ist eigens ein Zelt aufgestellt; fünf Termine sind am Samstag und drei weitere am Sonntag ausgeschrieben. Magisch wird es im Schlossdurchgang mit Zauberer Fiasko nochmals am Samstag, 17.30 Uhr, und Sonntag, 17 Uhr. Für alle dieser Highlights wie für die Schlossweihnacht selbst gilt freier Eintritt.

Rains Bürgermeister Karl Rehm verrät das Erfolgsgeheimnis

Abwechslungsreiches Bühnenprogramm ist an allen vier Tagen geboten. Das begann bereits, als die Stadtkapelle treffend mit „Alle Jahre wieder“ eröffnete. Der Donnerstag vor dem Dritten Advent ist fester Termin für den Beginn des viertägigen Weihnachtsmarktes. Das Erfolgsgeheimnis der Schlossweihnacht verriet erster Bürgermeister Karl Rehm indirekt in seiner kurzen Eröffnungsrede. Zum einen gibt es besinnliche Angebote, man sich auf die festlichen Tage vorbereiten. Zum anderen wird besonders das Zusammenkommen im heimatlichen Umfeld geschätzt, das Erleben von Gemeinschaft und Feiern mit Freunden und Bekannten. Sein Dank galt besonders den Engagierten, die letztlich den Erfolg der Schlossweihnacht ausmachen.

Nicht wenige der Standbetreiber sind seit der ersten Schlossweihnacht im Gartenschaujahr 2009 mit dabei. Für die Stammgäste sind feste Anlaufpunkte etwa der Rahmfleck als Stern, die Hobby-Imker oder drei örtliche Metzger. Einige Parteien/Wählergruppen und Vereine bieten einmal mehr vornehmlich heiße Getränke an – meist für einen guten Zweck. Dazwischen gruppieren sich Stände mit einer breiten Palette von Kreativem, Deko, Mode und Geschenk-Artikeln.

Die Marxheimer Alphornbläser sind ebenso dabei wie der Nikolaus

Auf der Bühne übernahmen am Donnerstag nach der Stadtkapelle die Marxheimer Alphornbläser die Regie. Den Freitag gestalteten die Johannes-Bayer-Grundschule, das Schafferhans Duo und der Rainer Liederkranz. Am heutigen Samstag treten auf der Bühne Elin Dükkanci (16 Uhr), Sara of Isla (17.30 Uhr) und Simmix (19.30 Uhr) auf; der Nikolaus kommt um 16.30 Uhr. Am Sonntag gastieren die Greenhorns (15.30 Uhr) und Jette Gesang (17 Uhr); die Verlosung der Hauptgewinne von „Wünsch dir was“ von „Wir aus Rain“ schließt um 18.30 Uhr das Bühnenprogramm ab. Geöffnet ist die Schlossweihnacht am Samstag von 16 bis 22 Uhr und am Sonntag von 14 bis 20 Uhr.