Waschbär vermehrt sich rasant und droht zur Plage zu werden

Die Meldung klingt erst einmal kurios. In Donauwörth ist in dieser Woche ein Auto mit einem Waschbär zusammengestoßen, der über die Straße lief. Ein solches Tier in unserer Region? Und dann auch noch im Ort. Bei diesem Thema müssten sich die Jäger in der Region am besten auskennen. Auf Nachfragen unserer Redaktion sind die Antworten eindeutig: Ja, der Waschbär ist im Landkreis Donau-Ries längst angekommen. Es gibt konkrete Hinweise, dass er sich zuletzt sogar rasant vermehrt hat. Eine gute Nachricht sei dies nicht, da sind sich die Vertreter der hiesigen Jagdverbände einig.

Wolfgang Widemann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Waschbär Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Donau-Ries Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis