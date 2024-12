Weihnachtsfeier im Goldenen Hirschen: Ein Fest der Nächstenliebe für Bedürftige

Lange muss Michael Weigl nicht warten. Kaum ist er in seiner Nikolaus-Montur in den Schankraum des Goldenen Hirschen getreten, stürmen Kinder auf ihn zu. Eifrig kramen die Kleinen in dem großen Sack, den der Nikolaus mitgebracht hat. Allenthalben sind freudestrahlende Gesichter zu sehen. Für die Kinder ist die Gabe etwas Besonderes, auch wenn es sich „nur“ um Gummibärchen handelt. Denn sie stammen aus Familien, die bei der Donauwörther Tafel angemeldet sind. Jedes Jahr lädt man beim Goldenen Hirschen nämlich Bedürftige ein, um ihnen mit einem Weihnachtsessen eine Freude zu bereiten. Manches Erlebnis sorgt bis heute für Gänsehaut.

Bill Titze Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donauwörth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weihnachtsfeier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis