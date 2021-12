Im Gasthof Goldenen Hirsch in Donauwörth werden Kinderwünsche wahr

Plus Die Donauwörther Wirtsleute Christine und Armin Schnabel setzen sich für Kinder ein, die es im Leben nicht einfach haben. Zu Weihnachten gibt es eine Aktion.

Es ist mittlerweile fast schon gute Tradition, dass sich im Advent im Gasthof Goldener Hirsch nicht alles nur um Kulinarisches dreht. Schon seit vielen Jahren haben die Donauwörther Wirtsleute Christine und Armin Schnabel die Kinder im Blick, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. An Weihnachten soll sich für diese Kinder ein ganz persönlicher Wunsch erfüllen - und jeder kann zum Christkind werden.