Weihnachten in Gempfing: Geschichten und Musik

Seit 16 Jahren schon lesen Sprecherinnen und Sprecher des Bayerischen Rundfunks ehrenamtlich zugunsten der caritativen Aktion „Sternstunden“ vor Publikum Texte, die für sie besondere Bedeutung haben. Zur Weihnachtszeit auf Einladung Erich Hofgärtners auch wieder in „ihrem“ Gempfing, in der Kirche St. Vitus. In dem komplett mit Besucherinnen und Besuchern gefüllten Gotteshaus Kirche trugen Martin Fogt, Michael Atzinger, Gudrun Skupin, Silvie Sperlich, Michael Schneider, Heinz Peter, Constanze Fennel und Andreas Dirscherl nachdenkliche, aber auch launig-schelmische Erzähungen vor. Sie zauberten ein Lächeln in die Gesichter der dankbaren Besucher angesichts des eher bangen Ausblicks auf das Neue Jahr. Dazu kam der Hör-Genuss, den aus dem Rundfunk bekannten Stimmen zu lauschen, die so ausdrucksstark vorzutragen vermögen.

Gempfing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

BR Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weihnachtszeit Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis