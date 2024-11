Advent, Advent: Diese Weihnachtsmärkte gibt es 2024 im Landkreis

Die Weihnachtsmarkt-Saison steht in den Startlöchern. Überall im Landkreis Donau-Ries bauen die Mitarbeiter in den Kommunen Buden auf, kramen die Weihnachtsdeko hervor und laden zur Adventszeit ein. Die Donauwörther Zeitung und die Rieser Nachrichten haben ihre Leser und Leserinnen aufgefordert, ihre liebsten Weihnachtsmärkte einzureichen. Wo und wann Sie in diesem Jahr über diese Weihnachtsmärkte schlendern können, lesen Sie hier.

Große Weihnachtsmärkte finden den ganzen Advent lang statt

Zu den schönsten Weihnachtsmärkten in der Region gehört sicherlich der romantische Weihnachtsmarkt in Nördlingen. Er ist einer der größten Weihnachtsmärkte im Landkreis. Mit über 70 Ständen lädt Nördlingen vom 29. November bis 23. Dezember zum Weihnachtsbummel ein. Der Markt hat Sonntag bis Donnerstag von 11 bis 19 Uhr offen, freitags und samstags von 11 bis 20 Uhr. Einen Blick von oben auf den Markt können Interessierte vom 90 Meter hohen Daniel werfen.

In Donauwörth können Weihnachtsmarkt-Fans den gesamten Advent über auf dem „Plätzleweg“ unterwegs sein. Unter dem Motto „Donauwörther Weihnachtsduft“ findet der Weihnachtsmarkt an fünf langen Wochenenden statt. Die Stände entlang des Wegs sind am 21. bis 24. November, 28. November bis 1. Dezember, 5. bis 8., 12. bis 15. und 19. bis 22. Dezember jeweils von 12 bis 20.30 Uhr geöffnet. Oberbürgermeister Jürgen Sorré eröffnet den Markt am 21. November um 17 Uhr.

Weihnachtsmärkte in Nördlingen, Donauwörth: Öffnungszeiten, Termine

Icon Vergrößern Auf dem Nördlinger Weihnachtsmarkt ist viel geboten. Foto: Dominik Durner (Archivbild) Icon Schließen Schließen Auf dem Nördlinger Weihnachtsmarkt ist viel geboten. Foto: Dominik Durner (Archivbild)

Zusätzlich gibt es den romantischen Weihnachtsmarkt in Donauwörth traditionell am letzten Adventswochenende. Vom 19. bis 22. Dezember können Besucher und Besucherinnen auf der Altstadtinsel Ried Weihnachtseinkäufe erledigen. Der Markt lädt an allen vier Tagen von 12 bis 20.30 ein. Außerdem bietet das Heimatmuseum ein Angebot für Kinder.

Der Oettinger Christkindlesmarkt findet in diesem Jahr unter dem Motto „Märchenhaft-kulinarische Weihnachten“ statt. Der gemütliche Weihnachtsmarkt ist am verlängerten ersten Adventswochenende. Besuchende können am 28. November (16 bis 21 Uhr), 29. November (16 bis 22 Uhr), 30. November (16 bis 22 Uhr) und 1. Dezember (14 bis 20 Uhr) allerlei Köstlichkeiten probieren.

Ein weiteres Highlight der Region ist die bäuerliche Weihnacht auf dem Hofgut Bäldleschweige. Hier öffnen die Stände ebenfalls vier Wochen lang. Wöchentlich können Besuchende Freitag (14 bis 21 Uhr), Samstag (11 bis 21 Uhr) und Sonntag (10 bis 20 Uhr) die Attraktionen, wie regelmäßige Besuche des Nikolaus und die weihnachtliche Tierwelt bestaunen. Am 29. November startet der Markt. Der letzte Termin ist, kurz vor Weihnachten, der 22. Dezember.

Icon Vergrößern Viele Dörfer veranstalten ihre eigenen kleinen „Weihnachtsmärktle“. Foto: Peter Eiberger (Symbolfoto) Icon Schließen Schließen Viele Dörfer veranstalten ihre eigenen kleinen „Weihnachtsmärktle“. Foto: Peter Eiberger (Symbolfoto)

Überall im Landkreis sind kleine aber feine Weihnachtsmärkte versteckt

Neben den größeren Städten und Gemeinden, hat der Landkreis Donau-Ries zahlreiche kleinere und kürzere „Weihnachtsmärktle“ zu bieten.

Der Kleinsorheimer Weihnachtsbasar feiert sich an diesem Wochenende, 23. und 24. November, sein zehnjähriges Bestehen. Am Samstag können Besucher und Besucherinnen ab 16 Uhr den Basar im Welserstadel besuchen. Am Sonntag ist von 14 bis 18 Uhr Zeit zum Stöbern.

Eine weitere Besuchsmöglichkeit ist die Gärtnerweihnacht in Donaumünster bei Tapfheim. Dieser kleine heimelige Markt findet am 23. November, also ebenfalls bereits vor dem ersten Adventswochenende, ab 16 bis 21 Uhr statt.

Klein aber fein beginnt die Adventszeit auch in Amerdingen. Dort findet am 30. November im Schlosshof die Dorfweihnacht statt. Von 16 bis 20 Uhr stimmen der Nikolaus, Reimlinger Musikanten sowie Auftritte des Kinderhauses und der Grundschule Amerdingen auf Weihnachten ein.

Icon Vergrößern Der Weihnachtsmarkt in Monheim wirkt - eingebettet in die malerische Häuserkulisse - besonders heimelig. Foto: Stadt Monheim Icon Schließen Schließen Der Weihnachtsmarkt in Monheim wirkt - eingebettet in die malerische Häuserkulisse - besonders heimelig. Foto: Stadt Monheim

Oberndorf schließt sich der weihnachtlichen Stimmung an. Auch in diesem Jahr gibt es wieder einen Weihnachtsmarkt am Dorfplatz und um die St. Nikolaus-Kirche. Am 30. November von 14 bis 22 Uhr sind alle Interessierten herzlich willkommen.

Der Weihnachtsmarkt der Weilheimer Vereine findet am 30. November ab 16 Uhr statt. Highlight ist der Nikolausbesuch auf dem dortigen Dorfplatz.

Mit dem kleinen Hüttenzauber läutet Ebermergen die Weihnachtszeit ein. Ebenfalls am 30. November können Besucher und Besucherinnen dort „An der Linde“ in die Weihnachtsmarkt-Saison starten.

Auch in Wemding, Mertingen oder Ehingen am Ries gibt es Weihnachtsmärkte

In Wemding weihnachtet es vom 4. bis zum 8. Dezember. Der Marktplatz verwandelt sich fünf Tage lang in ein buntes, weihnachtliches Treiben. Los geht der Weihnachtsmarkt am Mittwoch und Donnerstag, jeweils von 16 bis 21 Uhr. Am Freitag und Samstag öffnen die Buden von 16 bis 22 Uhr und am Sonntag sind die Besucher und Besucherinnen von 15 bis 19 Uhr eingeladen.

In Donauwörth wird zusätzlich zu den größeren Märkten auch die Parkstädter Weihnacht gefeiert. Am 6. und 7. Dezember lädt das Mehrgenerationenhaus in Donauwörth ab 16 Uhr zu Plätzchen und Punsch auf den Platz der Begegnung ein.

Der Weihnachtsmarkt in Mertingen findet auch am zweiten Adventswochenende statt. Am 7. und 8. Dezember zwischen 16 und 22 Uhr am Samstag und 16 bis 20 Uhr am Sonntag können Sie die Gemeinde besuchen.

Weihnachtliche Stimmung gibt es auch im Ries. Die Ehinger Dorfweihnacht öffnet am 7. und 8. Dezember. Dort findet zwischen 10 und 18 Uhr neben dem weihnachtsmärktlichen Treiben auch der Christbaumverkauf auf dem Dorfplatz statt.

Weihnachtsmarkt in Monheim ist in der Altstadt

Unter dem Namen Deininger Weihnachtsleuchten veranstaltet Deiningen einen Weihnachtsmarkt. Besuchende können diesen am 7. und 8. Dezember auf dem Rathausplatz besuchen.

Ebenfalls an dem Wochenende veranstaltet Kaisheim seinen Weihnachtsmarkt. Kaisheim lädt am 7. Dezember von 11 bis 20 Uhr zum weihnachtlichen Beisammensein ein.

In Munzingen organisieren die Vereine den Weihnachtsmarkt. Hier können Besucher und Besucherinnen am 7. Dezember einen Weihnachtsmarktbesuch einplanen.

Die historische Altstadt von Monheim wird vom 19. bis 21. Dezember zum Schauplatz des Weihnachtsmarktes Monheim. Besonders durch die Stadtkapelle und verschiedene Chöre ist musikalische Untermalung geboten. Die Marktzeiten sind am Donnerstag und Freitag 17 bis 20 Uhr und am Samstag von 15. bis 20.00 Uhr.

In Otting wird es kurz vor Weihnachten so richtig besinnlich. Am 21. Dezember findet die zweite Ottinger Dorfweihnacht vor dem Rathaus statt.

Icon Vergrößern Die Rainer Schlossweihnacht findet auf dem kurfürstlichen Gelände statt. Foto: Diana Pfister (Archivfoto) Icon Schließen Schließen Die Rainer Schlossweihnacht findet auf dem kurfürstlichen Gelände statt. Foto: Diana Pfister (Archivfoto)

Besondere Schmankerl in der Region

Zusätzlich zu den kleinen, heimeligen Märkten in Dörfern und Gemeinden im Donau-Ries, finden sich noch weitere Schmankerl. So glänzen manche Märkte mit besonderen Attraktionen, einer bestimmten Ausrichtung oder feierlichen Schauplätzen.

Einen besonderen Schwerpunkt setzt der „Selbergmacht-Markt“ in Harburg. In den Gassen und Höfen rund um den Harburger Marktplatz findet am 7. Dezember (17 bis 23 Uhr) und am 8. Dezember (11 bis 17 Uhr) heuer der Weihnachtsmarkt statt.

Der Weihnachtsmarkt im Reimlinger Schloss ist ein weiteres Schmankerl. Der Markt findet in diesem Jahr vom 30. November bis zum 1. Dezember statt. In der Schlossstraße 1 in Reimlingen heißt es am Samstag (ab 15 bis 21 Uhr) und am Sonntag (11 bis 19 Uhr) weihnachtliche Stimmung in historischem Ambiente.

Den Geist der Weihnachtszeit lässt insbesondere das Stark Weihnachtsdorf in Auhausen aufleben. Der Erlös der Veranstaltung kommt vollständig gemeinnützigen Einrichtungen zu. In diesem Jahr findet der Weihnachtsmarkt vom 6. bis 8. Dezember statt. Besuchende sind am Freitag (16 bis 20 Uhr), Samstag (14 bis 20 Uhr) und Sonntag (11 bis 20 Uhr) auf das Firmengelände der Firmengruppe Stark in der Oettingerstraße 41 in Auhausen eingeladen.

Schlossweihnacht in Rain vom 12. bis 15. Dezember

Einen eintägigen Reisemarkt gibt es in diesem Jahr am 24. November in Westheim. Am Sonntag vor dem ersten Advent von 11 bis 17 Uhr findet dieser bei der Firma Gute Reise Hauck statt. Der Markt verspricht zahlreiche Stände mit Produkten aus möglichen Reiseregionen und eine Reisetombula. Ein Shuttlebus vom Edeka Parkplatz nach Oettingen ist ebenfalls eingerichtet.

Ebenfalls in einem Schloss und dem dazugehörigen Schlossgarten findet Schlossweihnacht in Rain statt. Am dritten Adventswochenende vom 12. bis 15. Dezember öffnet der Markt zum 14. Mal. Die Besucher und Besucherinnen können am Donnerstag (18 bis 22 Uhr), Freitag (16 bis 22 Uhr), Samstag (16 bis 22 Uhr) und am Sonntag (14 bis 20 Uhr) über den Markt auf dem kurfürstlichen Gelände spazieren und den Budenzauber wie auch das Bühnenprogramm genießen.

Ihr Weihnachtsmarkt ist hier noch nicht aufgelistet? Schicken Sie uns gerne Name, Ort, Datum und ein paar weiterführende Informationen an redaktion@donauwoerther-zeitung.de oder redaktion@rieser-nachrichten.de.