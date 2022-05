Wemding-Amerbach

vor 19 Min.

500 Euro Heizkosten im Monat: Der Weg einer Gemeinde aus der Kostenfalle

Plus Bei der Heizung auf regenerative Energie umzurüsten ist eine Investition, die viele scheuen. In der Kirche St. Alban in Wemding hat man diesen Schritt gewagt.

Von Manuel Wenzel

Es sei wohl "die beste Entscheidung seit dem Bau der Kirche an sich" gewesen, sagt Pfarrer Wolfgang Gebert augenzwinkernd. 2014 wurde in St. Alban in Amerbach die Heizung umgerüstet und damit ein Schritt vollzogen, den viele Besitzer von Gebäuden scheuen: Weg von der fossilen Energie hin zu neuer Technik und vor allem erneuerbaren Energien. In Wemdig hat sich der Schritt gelohnt und vor allem hat man den "Kostenfresser Heizung" abgeschafft.

