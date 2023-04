Fällt das Urteil gegen den Wemdinger Impfarzt erst im Winter?

Plus Der Prozess gegen den Hausarzt aus Wemding, dem hundertfache Corona-Scheinimpfungen vorgeworfen werden, verschiebt sich. Wie es nun in der Sache weitergeht.

Vor zwei Jahren entschied sich offensichtlich ein Hausarzt in Wemding dazu, niemanden gegen Corona zu impfen. Er ließ jedoch nicht einfach die Finger davon, sondern täuschte nach Erkenntnissen der Ermittler solche Immunisierungen über Monate hinweg reihenweise vor – mit und ohne Wissen der Menschen, die sich in seine Praxis begaben. Der Fall sorgte überregional für mächtig Schlagzeilen und beschäftigt seitdem die Justiz. Nun sollte bald der Prozess gegen den Mediziner beginnen. Doch daraus wird – zumindest vorerst – nichts.

Wie bereits kurz gemeldet, hat das Landgericht Augsburg den für 2. Mai geplanten Auftakt der Verhandlung gegen den 73-Jährigen abgesagt. Der Grund: Einer der Richter ist erkrankt. Genauer gesagt muss einer der Berufsrichter der 15. Strafkammer aus gesundheitlichen Gründen passen. Weil der Prozess gegen den Arzt eine größere Dimension hat, sitzen in diesem Fall fünf Richter am Tisch – drei Mitglieder der Kammer und zwei Schöffen.