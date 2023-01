Wemding/Augsburg

16:44 Uhr

Landgericht bestätigt Urteil gegen Corona-Impfbetrüger

Plus Der massenhafte Impfbetrug eines Hausarztes in Wemding beschäftigt verschiedene juristische Ebenen. Nun gibt es erste Berufungsurteile des Landgerichts.

Von Wolfgang Widemann

Der massenhafte Corona-Impfbetrug im Jahr 2021 durch und mit einem Hausarzt in Wemding beschäftigt die Justiz auf verschiedenen Ebenen. Während der Mediziner noch auf seinen Prozess vor dem Landgericht in Augsburg wartet, der im Mai beginnen soll, hat das Amtsgericht Nördlingen bereits Dutzende von Personen verurteilt, die sich zum Teil von weit her zu dem Arzt begaben, um von diesem wissentlich eine Scheinimpfung vornehmen zu lassen. Ein – wenn auch kleinerer – Teil dieser Leute, die das Gericht bislang mit Geldstrafen belegte, will die Urteile nicht akzeptieren und ging in Berufung. Nun hat die zuständige Kammer des Landgerichts Augsburg die ersten Fälle in zweiter Instanz behandelt.

