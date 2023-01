Rohbau für das Feuerwehrhaus in Wemding ist jetzt fast fertig

Vertreter der Stadt und der Feuerwehr informieren sich bei einem Ortstermin in Wemding über den Stand beim neuen Feuerwehrhaus. Wann der Innenausbau starten soll.

Die Dimension des neuen Feuerwehrhauses in Wemding wird immer deutlicher sichtbar. Nun ist der Rohbau fast fertiggestellt. Bei einem Ortstermin informierten sich Bürgermeister Martin Drexler und Baureferent Hans-Ludwig Held zusammen mit Vertretern der Feuerwehr über den aktuellen Stand. Das Bild zeigt die Teilnehmer in der künftigen Fahrzeughalle mit ihren neun Stellplätzen. Hinter diesem Bereich werden unter anderem die Umkleideräume untergebracht, in das obere Stockwerk kommen beispielsweise Schulungsräume und eine Küche.

Bei dem Projekt konnte der Kosten- und Zeitplan bisher eingehalten werden. Voraussichtlich im März startet der Innenausbau in dem gut 73 Meter langen, 26 Meter breiten und neun Meter hohen Komplex. Eine Reihe von Gewerken dafür ist bereits ausgeschrieben. Abzuwarten bleibt, wie die Preissteigerungen auf dem Bausektor bei dem Vorhaben durchschlagen. Dieses ist ursprünglich auf rund acht Millionen Euro veranschlagt.

Kommandant Christian Brunner-Hauck erklärte, dass sich die Mitglieder der Feuerwehr ehrenamtlich mit Eigenleistung einbringen würden. (AZ)