Wemding

05:57 Uhr

Millionen-Projekt: Wemding bekommt ein neues Feuerwehrhaus

Ein gewaltiges Projekt für die Stadt Wemding: So soll das neue Feuerwehrhaus einmal aussehen. Die Pläne dafür hat jetzt nach jahrelangen Vorarbeiten der Stadtrat genehmigt. Im aus dieser Sicht vorderen Teil der Animation sind unter anderem Besprechungsräume und Büros vorgesehen, im hinteren Teil befindet sich die Fahrzeughalle mit neun Stellplätzen.

Plus In Wemding genehmigt der Stadtrat die Pläne für das neue Feuerwehrhaus. Das Projekt ist für die Kommune in mehrerlei Hinsicht von besonderer Bedeutung.

Von Wolfgang Widemann

Wenn die Stadt Wemding ein neues Feuerwehrhaus baut, dann ist das kein normales Vorhaben, keine Routine. Auch nichts, was dann mal abgearbeitet werden muss. Das seit Jahren geplante und diskutierte Projekt habe vielmehr „eine historische Dimension“, hob Bürgermeister Martin Drexler nun mit bedeutungsschwerer Stimme im Stadtrat an. Das hat mehrere Gründe.

