In Wemding entsteht ein Anlaufpunkt für viele Feuerwehren

Richtfest am neuen Feuerwehrhaus in Wemding: Die Bauarbeiten an dem Projekt, das über acht Millionen Euro verschlingt, gehen voran.

Von Wolfgang Widemann

Richtfest am neuen Feuerwehrhaus in Wemding: Welche Dimension das Projekt hat und was auf der Baustelle noch alles ansteht.

Es ist die derzeit größte "Feuerwehr-Baustelle" im Landkreis Donau-Ries: Seit April 2022 laufen die Bauarbeiten für das neue Feuerwehrhaus in Wemding. Nun fand das Richtfest statt. Bei dieser Gelegenheit zogen die Verantwortlichen eine Zwischenbilanz und blickten bereits auf den Tag, an dem das Projekt, das über acht Millionen Euro kostet, fertiggestellt sein wird. Dann wird das Gebäude in Wemding auch zur Anlaufstelle für zahlreiche Feuerwehren aus dem Donau-Ries-Kreis sowie der angrenzenden fränkischen Region. Die Dimension des Bauwerks ist gewaltig. Davon konnten sich die zahlreichen Gäste bei der Hebauf-Feier überzeugen – sowohl bei einem Rundgang als auch an den Grundriss-Plänen, die an der Wand hingen. Das Gebäude ist 73,50 Meter lang und 26,50 Meter breit. Im Erdgeschoss befinden sich einmal die Fahrzeughalle mit ihren neun Kfz-Stellplätzen – hier muss noch der Boden betoniert werden –, die Schlauchwaschanlage, eine Werkstatt, die Haustechnik, die Umkleiden für die fast 100 aktiven Feuerwehrleute, Duschen, eine Einsatzzentrale und das Büro des Kommandanten. Eine Besonderheit ist der Bereich für die Atemschutz-Pflegestelle. In dieser werden 18 Feuerwehren aus dem nördlichen Donau-Ries-Kreis (Monheimer Alb und Teile des Rieses) und aus Mittelfranken (Gemeinde Polsingen und Markt Heidenheim) ihre Geräte prüfen, warten und reinigen. Auch leere Sauerstoff-Flaschen werden dort gefüllt. Bislang gibt es diese Möglichkeiten im Landkreis nur in Donauwörth und Nördlingen. Im Obergeschoss des Feuerwehrhauses sind auch Räume für den Nachwuchs Im Obergeschoss sind vorgesehen: ein großer Schulungsraum, ein "Floriansstüberl" (dieses will die Feuerwehr aus eigenen Mitteln einrichten), Räume für die Kinder- und die Jugendfeuerwehr (hat insgesamt über 70 Mitglieder), Sanitäranlagen, ein Büro für die stellvertretenden Kommandanten und große Lagerflächen. Bürgermeister Martin Drexler informierte, die Rohbauarbeiten seien fast abgeschlossen. Heuer stehe vor allem der Innenausbau auf dem Plan. Die bislang vergebenen Aufträge bewegten sich glücklicherweise größtenteils im kalkulierten Kostenrahmen. Noch gebaut werden müsse das Hackschnitzel-Heizwerk, mit dem (unter anderem) das Feuerwehrhaus beheizt wird. Erfreut zeigte sich der Bürgermeister darüber, dass die Feuerwehr auch selbst mit anpacken will. Die Mitglieder wollen beispielsweise die Innenwände streichen. Der Wemdinger Bürgermeister lobt ein Mitglied des Stadtrats besonders Ein Sonderlob hatte Drexler für Stadtrat und Baureferenten Hans-Ludwig Held parat. Dieser sprang im vorigen Jahr bei der Organisation der Bauarbeiten ein, da Stadtbaumeister Wolfgang Jaumann wegen Krankheit länger ausfiel. Helds Einsatz sei "extrem bemerkenswert" gewesen, merkte der Rathauschef an. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben Held wiederum wollte das Lob nicht für sich alleine gelten lassen: "Wir haben alle die Ärmel hochgekrempelt." Es sei gelungen, die großen Herausforderungen gut zu bewältigen. Viele regionale Firmen seien am Bau des Feuerwehrhauses beteiligt. Auf dem 1500 Quadratmeter großen Dach soll eine Photovoltaikanlage installiert werden. Christian Brunner-Hauck, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Wemding, beim Richtfest für das neue Feuerwehrhaus. Foto: Wolfgang Widemann Feuerwehrkommandant Christian Brunner-Hauck betonte noch einmal die Notwendigkeit des neuen Feuerwehrhauses. Zudem stellte er fest: "Wir sind guter Dinge, dass der Umzug nächstes Jahr erfolgen kann." Tatsächlich ist für 2024 die Fertigstellung geplant. Bis dahin will der Stadtrat auch noch den Auftrag für die Gestaltung der Außenanlagen vergeben. "Es ist noch einiges zu machen", sagte Bürgermeister Drexler.

