Impfbetrug in Wemding: Viele Hausarzt-"Kunden" kommen vor Gericht

Plus Frauen und Männer, die bei Corona-Impfbetrügereien mit einem Hausarzt in Wemding gemeinsame Sache gemacht haben sollen, wehren sich gegen Strafbefehle.

Eine ganze Reihe von offensichtlichen "Kunden" des Wemdinger Hausarztes, der wohl bei Corona-Impfungen betrogen hat, wird in naher Zukunft vor dem Nördlinger Amtsgericht stehen. Grund: Die Frauen und Männer wollen die Strafbefehle, die das Gericht gegen sie erlassen hat, nicht akzeptieren.