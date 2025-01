Schreckgespenst? Wie Firmen in der Region auf Präsident Trump reagieren

Als Donald Trump am Montag seine erste Rede als neuer Präsident hielt, waren nicht nur Politiker und Familienmitglieder vor Ort. Auf den Fernsehbildern waren auch Geschäftsleute zu sehen. Schließlich hat der US-Präsident auch enormen wirtschaftlichen Einfluss. Und das nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern natürlich auch bei uns. „Ich habe mir die Rede tatsächlich zweimal angeschaut“, sagt Johann Sailer, geschäftsführender Gesellschafter des Bauaufzugherstellers Geda aus Bäumenheim. Die heimische Wirtschaft verfolgt offenkundig aufs Genaueste, was jenseits des Ozeans vor sich geht. Kein Wunder, nicht wenige, darunter auch Geda, haben Niederlassungen vor Ort. Welche Auswirkungen sie auf ihre Unternehmen erwarten – und warum sie Trump nicht nur negativ sehen.

