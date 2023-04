Bäumenheim

18:10 Uhr

Die neue Geda-Zentrale in Bäumenheim wächst in die Höhe

So soll die neue Geda-Firmenzentrale in Bäumenheim aussehen. Mitte 2024 will das Unternehmen dort einziehen. Jetzt war Spatenstich.

Plus Erstmals lassen sich die Dimension der neuen Unternehmenszentrale von Geda in Bäumenheim erahnen. Die Architektin erklärt das Konzept der Millionen-Investition.

Von Barbara Wild Artikel anhören Shape

20 Millionen Euro investiert die Firma Geda in ihre neue Unternehmenszentrale. Was genau aus der Summe in Bäumenheim nun entsteht, lässt sich weit wenigen Monaten erahnen. Im Juni 2022 war der Spatenstich für die Baustelle, jetzt wurde knapp zehn Monate später Richtfest gefeiert und die letzte Betondecke gegossen. "Der so wichtige Schritt in die Zukunft ist gemacht", sagt Geda-Chef Johann Sailer, sichtlich bewegt von den Ereignissen. Mit dem Neubau will er die Firma in die nächste Generation führen.

Noch gut ein Jahr werden die Handwerker damit beschäftigt sein, den Entwurf der Donauwörther Architektin Bettina Kandler in die Realität umzusetzen. Nach Monaten, bei denen vor allem die Herausforderung genommen werden mussten, im hohen Grundwasserstand auf Bäumenheimer Boden den Keller auszuschachten, ging es in den letzten Wochen dann doch hoch hinaus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen