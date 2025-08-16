„Habe coole Rede vorbereitet“: Ein Tag in der Spielstadt Donauries

Von weitem ist es schon zu hören: das Treiben in der Spielstadt Donauries. Auf dem Pausenhof der Ludwig-Auer-Mittelschule in Donauwörth wimmelt es von Grundschülerinnen und Grundschülern, die an diesem sonnigen Tag ihre ganz eigene Stadt zum Leben erwecken. Die fröhliche Geräuschkulisse verleiht dem Ort eine besondere, fast festliche Atmosphäre. Die Kinder verbringen hier eine Woche von morgens bis abends und lernen, wie das Leben als Erwachsener aussehen könnte.
Donauwörth
