Wie Kinder in Donauwörther ein Gemeinwesen schaffen: Ein Tag in der Spielstadt Donauries

Donauwörth

„Habe coole Rede vorbereitet“: Ein Tag in der Spielstadt Donauries

In Donauwörth bauen Kinder ein städtisches Leben auf – inklusive Bürgermeister und Stadtrat. Wirtschaftlich gibt es klare Prinzipien. Welche Jobs besonders beliebt sind.
Von Zümra Ayse Nevruz
    Die Museumsmitarbeiterinnen Nele (vorne links), Charlotte (vorne rechts), Alina (ganz rechts), Johanna (hinten rechts) und Daria (hinten links) hatten viel Spaß in der Spielstadt Donauries. Foto: Zümra Ayse Nevruz

    Von weitem ist es schon zu hören: das Treiben in der Spielstadt Donauries. Auf dem Pausenhof der Ludwig-Auer-Mittelschule in Donauwörth wimmelt es von Grundschülerinnen und Grundschülern, die an diesem sonnigen Tag ihre ganz eigene Stadt zum Leben erwecken. Die fröhliche Geräuschkulisse verleiht dem Ort eine besondere, fast festliche Atmosphäre. Die Kinder verbringen hier eine Woche von morgens bis abends und lernen, wie das Leben als Erwachsener aussehen könnte.

