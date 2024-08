Spielstadt Donauwörth: Ein Einblick in die große Welt der Kleinen

Die Sommersonne glüht an diesem Tag, doch das hält die Buben und Mädchen nicht davon ab, lachend über den Schulhof zu flitzen. Einige von ihnen sausen auf roten Gokarts umher. Ein ungewöhnlicher Anblick – denn eigentlich sind Ferien. Doch die Kinder sind nicht hier, um die Schulbank zu drücken. Für eine Woche schlüpfen 110 Acht- bis 14-Jährige in die Rollen von Erwachsenen. An der Ludwig-Auer-Mittelschule haben sie ihre eigene kleine Stadt erschaffen und öffnen nun die Pforten, um zu zeigen, wie sie ihre Spielstadt regieren und das Leben gestalten.

