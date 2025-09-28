Wie Marxheim erneuerbare Energien vorantreibt

Einen wahren Marathon wegen Projekten zur Erzeugung regenerativer Energie gab es im Gemeinderat Marxheim in dessen jüngster Sitzung. Sieben Punkte standen auf der Tagesordnung – sechs davon noch in Teilabstimmungen untergliedert. Gab es beim Regionalplan zur Windenergie noch heftige Proteste, so sahen die Ratsmitglieder bei diesen Vorhaben erneut keine Probleme und beschlossen zu zwei Projekten für Freiflächen-Photovoltaik und die Erweiterung einer Biogasanlage jeweils einstimmig die Bebauungsplan-Satzungen und mit Änderungen des Flächennutzungsplans.

