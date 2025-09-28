Icon Menü
Wie Marxheim die Energieversorgung vorantreibt

Marxheim

Wie Marxheim erneuerbare Energien vorantreibt

Gleich mehrere Energieprojekte behandelt der Gemeinderat. Es soll einen Zuwachs an Photovoltaik geben. Was noch passiert.
Von Adalbert Riehl
    • |
    • |
    • |
    In Marxheim werden Erneuerbare Energien weiter gefördert.
    In Marxheim werden Erneuerbare Energien weiter gefördert. Foto: Robert Michael, dpa (Symbolbild)

    Einen wahren Marathon wegen Projekten zur Erzeugung regenerativer Energie gab es im Gemeinderat Marxheim in dessen jüngster Sitzung. Sieben Punkte standen auf der Tagesordnung – sechs davon noch in Teilabstimmungen untergliedert. Gab es beim Regionalplan zur Windenergie noch heftige Proteste, so sahen die Ratsmitglieder bei diesen Vorhaben erneut keine Probleme und beschlossen zu zwei Projekten für Freiflächen-Photovoltaik und die Erweiterung einer Biogasanlage jeweils einstimmig die Bebauungsplan-Satzungen und mit Änderungen des Flächennutzungsplans.

