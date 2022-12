Musikalischer Winterzauber von der Kapelle Wörnitzstein

Plus Die Musikkapelle Wörnitzstein und ihre Jugendkapelle brachten die St. Martinskirche mit weihnachtlichen Weisen zum Klingen. In ihren Reihen ist ein Aktiver, der eine besondere Auszeichnung erhielt.

Die Adventszeit, gedacht als stade Zeit zur Vorbereitung auf Weihnachten, ist oftmals voller Stress und Hektik im Alltag. Da ist es schön, einmal innezuhalten, um zu genießen. Diesen Genuss bescherte die Musikkapelle Wörnitzstein den Besuchern ihres Weihnachtskonzertes.