Plus Die Genossenschaft "Energie Wolferstadt" kann ein großes Projekt angehen. Die Gemeinde ist mit drei Gebäuden mit im Boot.

Jetzt steht fest: Das Wärmenetz in Wolferstadt kann gebaut werden. Bei der Genossenschaft "Energie Wolferstadt" haben sich genügend Hauseigentümer gemeldet, die verbindlich an das Heizsystem angeschlossen werden wollen. Auch die Gemeinde gehört dazu.

Die Genossenschaft hat sich vor einigen Wochen formiert und zum Ziel gesetzt, möglichst viele Gebäude im Ort mit alternativer Wärme zu versorgen. Geplant ist ein Blockheizkraftwerk, das von der Biogasanlage im Ortsteil Steinbühl über eine Leitung mit Biogas versorgt wird. Zusätzlich soll in dem Heizwerk in Wolferstadt eine Hackschnitzel-Heizung installiert werden. Für diese würden voraussichtlich 2000 bis 3000 Kubikmeter Material pro Jahr benötigt.