Wolferstadt

vor 18 Min.

Genossenschaft will Wärmenetz in Wolferstadt verwirklichen

Plus In Wolferstadt wird eine Genossenschaft gegründet, die möglichst viele Anwesen im Dorf mit Wärme versorgen möchte. Wie das funktionieren soll.

Von Wolfgang Widemann

In absehbarer Zeit soll auch in Wolferstadt ein Wärmenetz existieren, über das möglichst viele Wohnhäuser und andere Gebäude unabhängig von Öl und Erdgas beheizt werden können. Dies ist das Ziel der Genossenschaft mit dem Namen "Energie Wolferstadt". Die wurde nun bei einer Versammlung im Oberen Wirt gegründet.

Die Vorbereitungen liefen bereits einige Zeit. Die Gemeinde ergriff angesichts der Energiekrise und des Klimawandels im Herbst 2022 die Initiative, wollte aber nicht selber als Investor auftreten, sondern einen Impuls setzen, wie Bürgermeister Philipp Schlapak damals betonte. Ein Wärmenetz kann nur unter bestimmten Voraussetzungen geschaffen werden. Mit entscheidend ist die Zahl der Bauwerke, die angeschlossen werden. Dazu startete die Gemeinde eine Umfrage bei den rund 300 Haushalten in Wolferstadt. Die Bewohner von etwa 190 Haushalten beteiligten sich an der Umfrage. Zunächst erklärten 80 von ihnen, sich konkret und zeitnah einen Anschluss an eine zentrale Versorgung vorstellen zu können. In den folgenden Monaten stieg die Zahl auf 140.

