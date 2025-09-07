Zahlreiche Erdblitze bei Gewitter in der Region

Dass eine Gewitterfront über die Region hinwegzieht, kommt immer wieder mal vor. Am vorigen Donnerstag blitzte und donnerte es jedoch den ganzen Abend über in Teilen des Landkreises Donau-Ries. Die Meteorologen der Internetseite kachelmannwetter.de verzeichneten gleich 15 Erdblitze in der Gegend zwischen Wolferstadt und Bayerdilling, Tagmersheim und Brachstadt.

Das Naturschauspiel, das manchen fasziniert, andere wiederum verängstigt, startete um kurz nach 20 Uhr. Es knallte gleich richtig: In Riedlingen traf um kurz vor 20.12 Uhr laut Blitzortung des Wetterdienstes sogenannter „stabiler Dröhner“ mit einer Blitzstärke von 90 Kiloampere (der stärkste gemessene Wert an diesem Abend) ein Mehrfamilienhaus in der Frühlingsstraße im Donauwörther Stadtteil Riedlingen. Der Blitz durchschlug das Dach. Es brach glücklicherweise kein Brand aus und die Bewohner kamen mit dem Schrecken davon. Der Sachschaden dürfte aber mehrere zehntausend Euro betragen.

Zwei Blitze schlagen im Bereich der Donauwörther Parkstadt ein

Es war in und um das Donauwörther Stadtgebiet nicht der einzige große Knall. Innerhalb von gut sechs Minuten schlugen zwei weitere Blitze im Bereich der Parkstadt ein: einer um 20.13 Uhr direkt östlich der Siedlung (“stabiler Dröhner“, 59 Kiloampere) und einer um 20.18 Uhr an der früheren Schießanlage der Bundeswehr (“starker Knaller“, 24 Kiloampere).

In den folgenden zweieinhalb Stunden gab es in der Region keine Ruhe. Um 20.39 Uhr schlug östlich des Fünfstettener Ortsteils Nußbühl ein „starker Knaller“ mit 19 Kiloampere ins freie Feld ein. Um 21.06 Uhr war es ein „mittlerer Roller“ mit fünf Kiloampere an der Hauptstraße in Buchdorf. Es folgten alle paar Minuten „starke Knaller“: um 21.08 Uhr einer mit 20 Kiloampere nordwestlich von Gansheim (Wolkenblitz), um 21.15 Uhr einer mit 19 Kiloampere westlich von Tagmersheim, um 21.30 Uhr einer mit 16 Kiloampere südlich von Reichertswies (Gemeinde Daiting), um 21.37 Uhr einer mit 29 Kiloampere am östlichen Ortsrand von Flotzheim und um 21.44 Uhr einer mit 28 Kiloampere nahe der Herbermühle (Gemeinde Huisheim).

Blitze schlagen bei Rögling, Haid, Rothenberg und Bayerdilling ein

Praktisch zeitgleich verzeichnete kachelmannwetter.de einen „stabilen Dröhner“ mit 71 Kiloampere südlich von Rögling. Weiter ging es um 21.56 Uhr mit einem „stabilen Dröhner“ mit 43 Kiloampere westlich des Weilers Haid (Gemeinde Munningen), um 22.25 Uhr mit einem „stabilen Dröhner“ mit 73 Kiloampere auf dem Uhlberg bei Rothenberg (Gemeinde Wolferstadt) und um 22.40 Uhr mit einem „stabilen Dröhner“ mit 64 Kiloampere östlich von Bayerdilling (Stadt Rain). Den Schlusspunkt im Donau-Ries-Kreis bildete ein „starker Knaller“ mit 21 Kiloampere im Wald westlich der Tapfheimer Ortsteile Brachstadt und Oppertshofen.

Kreisbrandrat warnt vor den Gefahren bei einem Gewitter

Über Schäden durch all den genannten Erdblitze ist, abgesehen von den Vorkommnissen in Riedlingen, aktuell nichts bekannt. Es wurde auch niemand verletzt, obwohl sich manche Menschen während des Gewitters im Freien aufhielten. Kreisbrandrat Heinz Mayr kann da nur warnen: „Die Gefahr bei einem Gewitter ist nicht zu unterschätzen.“ Die Region sei zwar in den vergangenen Jahren von solchen Blitz-Unglücken verschont geblieben, bei einem aufziehenden Gewitter sollte man jedoch umgehend ein Gebäude aufsuchen oder - wenn dies nicht möglich ist - möglichst kleinmachen. Keinesfalls sollte man unter einem Baum Schutz suchen, denn in den könne ein Blitz einschlagen. Welche Gewalt ein Blitz habe, habe das Ereignis am Donnerstag in Riedlingen gezeigt.