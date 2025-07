Augsburg, Donauwörth, Treuchtlingen: Am 2. und 3. August gibt es Zugausfälle und eine Fahrplanveränderung

In der Nacht vom 2. auf den 3. August fallen zwischen Donauwörth und Augsburg zwei Züge aus. Außerdem kommt es zu einer Fahrplanveränderung. Das teilt die Eisenbahnverkehrsgesellschaft Arverio mit. Laut einer Pressemitteilung fährt am Samstag, 2. August, vom Augsburger Hauptbahnhof nach Treuchtlingen statt des RB 87 um 20.54 Uhr der RE 89 um 21.33 Uhr. Außerdem entfällt am selben Tag der Zug von Donauwörth zum Augsburger Hauptbahnhof um 22.59 Uhr. Reisende können den Schienenersatzverkehr um 23.35 Uhr vom Bahnhofsvorplatz in Donauwörth nutzen.

Reisende werden gebeten, auch die digitale Auskunft zu nutzen

Am Sonntag, 3. August, entfällt der Zug um 22.56 Uhr vom Hauptbahnhof Augsburg nach Donauwörth. Es wird ein Schienenersatzverkehr um 0.57 Uhr vom Bahnhofsvorplatz angeboten. Fahrräder können wegen Platzmangels nicht in den Bussen mitgenommen werden. Grund für die Ausfälle und die Fahrplanveränderung sind Bauarbeiten der DB InfraGO. Reisende werden gebeten, sich vor Fahrtantritt in den digitalen Reiseauskunftsmedien zu informieren, um keine Änderungen zu verpassen. (AZ)

