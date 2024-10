Professorin kritisiert Rückgang bei der persönlichen Weiterbildung

Die Erwachsenenbildung hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert – das schilderte Professorin Gerda Riedl beim Festakt der Katholischen Erwachsenenbildung Donau-Ries zum 50-jährigen Jubiläum in Wemding. 1974 hatten sich Pfarreien und Verbände landkreisweit zusammengeschlossen und das Katholische Kreisbildungswerk gegründet. Damit sollte sichergestellt werden, dass die Bildungsangebote in den Pfarreien des Landkreises sachgerecht, koordiniert und kooperativ erfolgen. Auch die beiden Bistümer Augsburg und Eichstätt arbeiten hierbei zusammen, denn zu letzterem gehören mehrere Orte im Nordosten des Landkreises. Riedl schilderte, warum Wissen alleine, etwa im Internet, nicht reicht.

