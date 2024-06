Zusum/Rettingen

vor 22 Min.

Im Hochwasser-Evakuierungsgebiet wird eine Hochzeit gefeiert

Plus Die Bewohner in Zusum, Rettingen und den Schwaigen werden aufgefordert, wegen Überflutungsgefahr ihre Anwesen zu verlassen. Nicht alle Betroffenen folgen der Anordnung.

Von Wolfgang Widemann

Es ist eine Maßnahme, die es selbst im hochwassergeplagten Donau-Ries-Kreis in den vergangenen Jahrzehnten nicht mehr gab. Am Samstag ordnete das Landratsamt an, dass der Bereich des Donauwörther Stadtteils Zusum und des Tapfheimer Ortsteils Rettingen samt Schwaigen evakuiert wird. Angesichts des vorausgesagten Pegels der Donau gehe man von einer "nicht unerheblichen Gefahr" für die Bewohnerinnen und Bewohner in der Ebene entlang des Flusses aus, erklärte Benjamin Dannemann, Leiter der Polizeiinspektion, gegenüber unserer Redaktion am Samstagabend. Dannemann leitete die Evakuierung. Freilich folgten nicht alle Betroffenen der Anordnung. Im Gegenteil: Auf dem Hofgut Bäldleschwaige wurde sogar bis in die Nacht hinein gefeiert. Dort fand eine Hochzeit statt.

Um etwa 16.30 Uhr machten sich Teams, denen Polizisten, Feuerwehrleute und Mitarbeiter des Landratsamts angehörten, daran, im genannten Gebiet Anwesen für Anwesen aufzusuchen. Die Menschen, die sie dort antrafen, seien aufgefordert worden, die Häuser zu verlassen, so Dannemann. Insgesamt seien in Zusum, Rettingen und den zehn Schwaighöfen knapp 160 Personen gemeldet.

