Vergisst die Politik die Geburtshilfe?

Plus Im Koalitionsvertrag haben die Ampelparteien zugesagt, die Geburtshilfe zu reformieren. Die Probleme sind lange bekannt, doch verbessert hat sich nichts. Bleibt das so?

Vor etwa einem Jahr waren viele Hebammen voller Zuversicht: Endlich sollte sich etwas tun in der Geburtshilfe. Die Ampelparteien wollten natürliche Geburten fördern und dafür sorgen, dass die gleiche Hebamme eine einzige Frau während der gesamten Geburt betreut. Das ist bislang nicht üblich. Doch stattdessen geschah lange nichts. Zwischendurch sagten manche Hebammen gar, sie müssten darum kämpfen, dass sich die schlechte Lage nicht noch verschlechtere. Was ist passiert?