Geburtshilfe

vor 27 Min.

Warum immer mehr Geburtsstationen in der Region schließen

Wenn die Wehen kommen, heißt es ab ins Krankenhaus. In den vergangenen Jahren haben in unserer Region aber mehrere Geburtsstationen geschlossen. Das bedeutet weitere Wege.

Plus Wie lange sollten Schwangere maximal in den Kreißsaal fahren müssen? In der Region haben zuletzt sechs Geburtsstationen geschlossen. Das belastet die übrigen Einrichtungen.

Von Marlene Volkmann, Sophia Ungerland

Geboren in Bobingen – das wird es in Zukunft nicht mehr geben. Die Geburtsstation der Wertachklinik wird zum ersten Oktober schließen. Das Krankenhaus konnte kein Personal finden, um den Betrieb weiter aufrecht zu erhalten. Seit 2016 haben in unserer Region sechs klinische Geburtsstationen ihre Türen geschlossen. Dabei wird ein grundlegendes ethisches Dilemma deutlich: Eine Geburt muss sich für die Klinik rechnen. Gleichzeitig kann es Hebammen und Ärzte teuer zu stehen kommen, wenn etwas schief läuft. Sie tragen das Risiko für eventuelle Geburtsschäden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen