Am 14. September 2025 wird Papst Leo XIV. 70 Jahre alt: Was Gläubige sich von ihm wünschen

Als am 8. Mai der damalige Kardinal Robert Prevost zum Papst gewählt wurde, war Pater Hans-Joachim Winkens von den Pallottinern in Friedberg zunächst überrascht: „Damit habe ich nicht gerechnet.“ Doch schon bald überzeugte ihn der neue Pontifex Leo XIV.: „Er wirkt sympathisch, ist vergleichsweise jung und erfreulich offen.“ Am 14. September feiert Papst Leo seinen 70. Geburtstag. Was wünschen sich die Menschen für ihn – und welche Hoffnungen setzen sie auf ihn?

Papst Leo XIV. überzeugt Menschen in Aichach-Friedberg mit Führungserfahrung und Friedensbotschaft

Viele ziehen zunächst den Vergleich zu seinem unmittelbaren Vorgänger Franziskus, der gleich zu Beginn erkennen ließ, dass er eigene Wege gehen wollte. „Papst Leo erinnert stärker an seine Vorgänger Benedikt und Johannes Paul, zugleich versteht er es aber, aktuelle Themen wie den Frieden sehr diplomatisch anzusprechen“, sagt Pater Winkens. Besonders schätzt er die Führungserfahrung, die Leo XIV. zuvor im Augustinerorden und im Dikasterium für die Bischöfe gesammelt hat – und sein tiefes Wissen um die inneren Strukturen der Kirche.

Für Pater Joseph Sserunjogi, derzeit Aushilfspriester an der Stadtpfarrei Aichach, ist die Friedensbotschaft des Papstes entscheidend. „Gerade angesichts der leidvollen Konflikte in Gaza, in der Ukraine, im Kongo, im Sudan und an vielen anderen Orten ist diese Botschaft von höchster Dringlichkeit“, betont der aus Uganda stammende Geistliche, der seit fast 30 Jahren regelmäßig als Urlaubsvertretung in Aichach wirkt.

Pater Hans-Joachim Winkens Foto: Alice Lauria

Frieden, Jugend und Frauenrechte: Wahrnehmung von Papst Leo XIV. in Aichach-Friedberg

Auch für viele junge Gläubige in der Region spielt das Thema Frieden eine zentrale Rolle, berichtet Monika Ettig, Geistliche Begleiterin des Diözesanverbands Augsburg im Bund der Deutschen Katholischen Jugend. Sie ist für die Jugendarbeit auch im Landkreis Aichach-Friedberg zuständig. Für sie ist sein Auftritt beim Jubiläum der Jugend in Rom „bestärkend und gemäßigt“, das Wichtigste für die Jugend sei jedoch der Inhalt seiner Positionen: „Viele Jugendliche sind froh, dass er sich klar für den Frieden ausspricht, etwa im Gaza-Konflikt.

Gleichzeitig hoffen sie, dass er Schritt für Schritt Reformen anstößt – von der Stärkung der Frauenrechte in der Kirche über mehr Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften bis hin zu einer stärkeren Stimme für die Jugend.“ Zwar habe die Beteiligung junger Menschen nach der Pandemie wieder zugenommen, „aber es ist bedauerlich, dass manche die Kirche verlassen, weil sie bestimmte Positionen in sozialen Fragen nicht akzeptieren können“.

Der Wunsch nach Reformen, insbesondere bei den Frauenrechten, ist für viele zentral – darunter auch Kerstin Rosner aus Friedberg, die lange bei den Maltesern aktiv und oft bei Audienzen auf dem Petersplatz war. „Ohne Frauen funktioniert die Kirche nicht“, sagt sie. Sie glaubt, dass der eher zurückhaltende Stil des Papstes hilfreich sein kann: Nachhaltige Veränderungen könnten nicht von oben verordnet werden, sondern müssten „von unten wachsen“.

Die Meringer Pfarrerin Carola Wagner hofft, dass Papst Leo den ökumenischen Dialog fördert Foto: Heike Scherer (Archivbild)

Dialog der Konfessionen: Was Gläubige in Aichach-Friedberg von Papst Leo XIV. erwarten

Auch Carola Wagner, evangelische Pfarrerin in Mering, blickt aufmerksam auf den Papst. „Er ist in den Vereinigten Staaten aufgewachsen, wo es viele verschiedene christliche Konfessionen gibt – das hat er sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen. Deshalb würde ich mir wünschen, dass er die Ökumene wieder stärker in den Blick nimmt und zugleich seine Kirche eint, also dass Nord- und Südhalbkugel zusammengeführt werden.“ Sie hofft, dass Papst Leo bald den Dialog mit anderen christlichen Konfessionen sucht – „etwa mit dem lutherischen Weltbund oder den orthodoxen Kirchen“.