50 Jahre Hörbacher Montagsbrettl: Ein Zirkuszelt voller Menschen feiert mit

Das Brettl-Festival zum 50-jährigen Bestehen des Hörbacher Montagsbrettls ist mit einem ausverkauftem Kabarett- und Musikabend in die Festwoche gestartet. Das prächtige Zirkuszelt war gut gefüllt. Schon immer waren auf dieser kleinen Bühne die großen Künstler zu Gast, auch wenn sie damals erst am Anfang ihrer Karriere standen.

Am Wochenende war einer der ganz großen bayerischen Kabarettisten in die kleine Gemeinde gekommen. Christian Springer analysierte – auf seine Art – die Krisen unserer Zeit, die Politik und den Alltag. Sein Programm „Leider“ war über weite Strecken zum Lachen, aber teilweise auch sehr ernst. „Wie blöd sind wir eigentlich“, fragte er, nachdem es über Jahrzehnte die immer gleichen Argumente gebe, wenn etwas verändert werden soll.

Christian Springer verpackt Ernstes amüsant bei seinem Auftritt beim Brettl-Festival

Das profane Beispiel dazu: die Einführung der Anschnallpflicht im Auto in der Gründerzeit des Hörbacher Montagsbrettls. „Wir Deutsche machen nur etwas, wenn es ein Gesetz gibt und die Nichteinhaltung etwas kostet.“ Die Politiker seien allerdings auch nicht besser. Zum Ampelbruch meinte er, den Lindner hätte er von Anfang an nicht mitspielen lassen. Oder mit Alexander Dobrindt sei selbst die KI überfordert. Als er für den Innenminister eine alternative Arbeitsmöglichkeit gesucht habe, habe ChatGPT ausgespuckt: „keine passende Arbeitsstelle vorhanden“.

Als ihm Hubert Aiwanger bei den Bauernprotesten gesagt hatte, er stehe voll hinter den Landwirten, antwortete der Kabarettist: „Ich auch, seit vier Stunden!“ Sein Ärger mit der AfD („Deren Wahlkampf ist eher der Betriebsausflug einer Lügenbande“) gipfelt darin, dass sein Auto völlig zerkratzt ist. Falls noch jemand kratzen wolle: „Ich komme mit raus und zeige, wo noch Platz ist.“ In der Politik vermisst Springer Ehrlichkeit, Menschlichkeit und Anstand. Genau das, was die Politiker von anderen immer einfordern. Dabei sei die Lösung gar nicht so schwer: „Ihr solltet das einfach vorleben!“

Springer ist unter anderem mit seinem Verein „Orienthelfer“ sozial engagiert und hält Vorträge in Schulen. „Wenn ich die jungen Leute erlebe, habe ich Hoffnung für unser Land.“ Beim Brettl-Festival bringt Springer viele ernste Themen so rüber, dass man trotzdem darüber lachen muss.

Die Mehlprimeln gehörten zu den ersten Künstlern, die beim Montagsbrettl auftraten. Mitglied Reiner Panitz trat beim Festival auf und erinnerte an alte Zeiten. Foto: Brigitte Glas

Die Mehlprimeln zählen zu den ersten Künstlern des Montagsbrettls

Das Hörbacher Montagsbrettl hatte klein begonnen. Zu den ersten Künstlern damals zählten die Mehlprimeln, Helmut Eckl und kein geringerer als Fredl Fesl. Jetzt, nach 50 Jahren, war Reiner Panitz von den Mehlprimeln der einzige, der noch auftrat. Aber er begeisterte das Publikum wie in alten Zeiten mit einem augenzwinkerndem Gedicht über das Alter und einem Lied „Sie wollte nur Yoga“.

Bis in die Nacht spielte noch die Band „Gankino Circus“ aus Franken. Der Abend war gelungen. Seit drei Jahren war das Orga-Team dran, dieses Festival zu organisieren. Toni und Jakob Drexler, die Gründer des Hörbacher Montagsbrettls, haben dieses längst in jüngere Hände gegeben. Damit geht es sicher weiter. „Der Samen, den wir ausgesät haben, ist aufgegangen“, stellte Toni Drexler fest.

Karten gibt es noch für: Montag, 15.9.: 19.30 Maxi Pongratz Duo, 21 Uhr Wolfgang Krebs; Dienstag, 16.9.: 19.30 Max Joseph, 21 Uhr Luise Kinseher: Donnerstag, 18.9.: 19.30 Philipp Scharrenberg, 21.30 Ami Warning; Samstag, 20.9.: 19.30 Weiherer, 21 Uhr Beda mit Palme, 22 Uhr Jamaram; Sonntag, 21. 9.: 10.30 Uhr Frühschoppen, 14 Uhr Kindernachmittag, 19.30 Loamsiada, 21 Well Brüder. Nähere Informationen unter: brettl-festival.de.