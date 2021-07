Was Immobilienkäufer im Landkreis Aichach-Friedberg suchen

Plus Der Wohnungsmarkt im Wittelsbacher Land ist angespannt. Zwei Profis erzählen, wie sich die Bauweise verändert hat und was sich die Kunden wünschen.

Eine Million Euro muss man fast schon auf den Tisch legen, um sich in unserer Region ein großzügiges Einfamilienhaus mit Garten leisten zu können. Und die Preise werden noch weiter steigen, befürchtet Makler Stefan Niederkron, der Immobilien unter anderem im Wittelsbacher Land vermarktet: "Häuser und Wohnungen im Landkreis Aichach-Friedberg werden immer teurer - auch im Corona-Jahr. Im Zuge der Pandemie hat die Nachfrage nach Wohneigentum und Bauland sogar noch Aufwind bekommen."