Wohnen im Wittelsbacher Land: Wenn der Siedlungsdruck immer weiter zunimmt

Plus Immer mehr Menschen zieht es in den Süden des Landkreises. Das sorgt für Herausforderungen. Ein Bürgermeister, ein Vertriebsleiter aus der Baubranche und ein Ehepaar berichten.

Im Wittelsbacher Land gibt es viele attraktive Orte, wo Immobilien und Bauland heiß begehrt sind. Ganz im Süden des Landkreises nimmt diese Entwicklung aber inzwischen extreme Formen an. Die Nähe und die gute Verkehrsanbindung zu den Großstädten München und Augsburg sorgen dafür, dass sehr viele Menschen sich hier niederlassen wollen. Es gibt Bürgermeister von kleineren Gemeinden, die berichten, dass fast täglich jemand anruft und nach einem freien Grundstück fragt.