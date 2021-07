Das Team der Friedberger Kussmühle verabschiedet sich

Plus Nach über 20 Jahren verabschieden sich Angelika Indich und ihre Familie aus dem beliebten Friedberger Lokal. Welche Pläne hat die 64-Jährige jetzt?

Ein Stammgast der Friedberger Kussmühle spricht für viele, die traurig sein werden, weil Wirtin Angelika Indich aufhört: "Der Himmel weint, weil Sie gehen, Frau Indich", sagte er. Das hat die 64-Jährige sehr berührt, zeigt es doch, dass sie bei ihren Gästen beliebt ist. Nicht Corona habe sie zum Aufhören gezwungen, betont sie. Doch die Zeiten würden nicht besser, und man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist. Wie geht es jetzt weiter?