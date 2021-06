Friedberg

vor 21 Min.

Nach tödlichem Badeunfall am Friedberger See: Wie geht es weiter?

Im Friedberger See kann man bereits wenige Meter vom Ufer entfernt nicht mehr stehen.

Plus Am Montag starb ein 18-Jähriger im Friedberger See. Warum er ertrank und welche Konsequenzen nun gezogen werden.

Von Tatjana Tiefenthal

Obwohl andere Badegäste sofort Hilfe leisteten und die Wasserwacht in wenigen Minuten vor Ort war, ertrank ein 18-Jähriger im Friedberger See. Es folgten eine rechtsmedizinische Untersuchung und Ermittlungen der Kriminalpolizei. Nun ist klar, wie es zu dem Badeunfall kommen konnte.

